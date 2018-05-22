Общество

Фотоловушка Полистовского заповедника зафиксировала пару бобров у «Дороги бобра»

На днях фотоловушка Полистовского заповедника зафиксировала пару бобров, прогуливающихся и купающихся рядом с экологическим маршрутом «Дорогою бобра».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в заповеднике, бобр - старинный обитатель Полистовских земель. Он искусный строитель и ловкий пловец. Бобр способен возвести прочный многоэтажный дом с несколькими комнатами-отсеками, изменить русло реки, соорудить большую и прочную плотину, легко выдерживающую вес человека! Его удивительные способности вызывали восхищение разных народов во все времена. Инженерными сооружениями бобров изобилуют приболотные речки и ручьи Полистово-Ловатской болотной системы.