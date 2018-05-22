Общество

Более 6 тысяч детей родилось в 2017 году в Псковской области

Более 6 тысяч детей родилось в 2017 году в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковстата.

В Псковской области на начало 2017 года численность детей до 17 лет (включительно) составляла 115 714 человек, или 18% общей численности населения области, в том числе в возрасте до 6 лет – 49 374 человек, в возрасте от 7 до 14 лет – 50 338 человек, от 15 до 17 лет – 16 002 человека. Среди детей 51,6% составляли мальчики, а 48,4% – девочки.

В 2017 году родилось 6 079 малышей, что на 15,2% меньше, чем в 2016 году. Среди родившихся детей мальчиков на 141 больше, чем девочек. Отмечено уменьшение числа первенцев (по очередности рождения у матери) на 15,3%, вторых и третьих - на 17,1%. Четвертых и последующих детей в 2017 году родилось на 13 больше, чем в 2016 году.

Не все дети рождаются в полных семьях. В 2017 году 1424 ребенка (23,4% общего числа родившихся детей) родилось у женщин, не состоявших в зарегистрированном браке.

Среди разводящихся пар доля супругов с несовершеннолетними детьми в 2017 году составила 56,8%.