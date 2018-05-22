«Супер фитнес» готовит подарки для детей-сирот

Сеть клубов «S-Fitness» и «Супер фитнес» приглашает псковичей принять участие в благотворительной акции ко Дню защиты детей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в сети фитнес-центров, до 2 июня в клубах принимаются подарки для детей-сирот.
Подарки можно оставлять у администраторов клубов по адресу:
- Рижский пр., 16, клуб «Супер фитнес», вход с ул. Петровской через Бизнес-центр на 4 этаж; тел: 56-60-80
- ул.Рокоссовского, 16, клуб «С-фитнес» (ТЦ «Сфера», 2 этаж), тел: 55-77-75
Подробнее читайте также на сайте клуба «Супер фитнес»: http://pskov.fitness-super.ru/ и на официальной странице фитнес-клуба в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/super_fitness_pskov).
Адрес клуба: Рижский пр., 16, тел: 56-60-80. Время работы: 07.00-23.00.