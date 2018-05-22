Общество

«Супер фитнес» готовит подарки для детей-сирот

Сеть клубов «S-Fitness» и «Супер фитнес» приглашает псковичей принять участие в благотворительной акции ко Дню защиты детей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в сети фитнес-центров, до 2 июня в клубах принимаются подарки для детей-сирот.

«Каждый год мы дружной компанией посещаем с волонтерским визитом Центр детей, оставшихся без попечения родителей. Если у вас есть желание сделать подарок этим детишкам, то мы примем и передадим от всех неравнодушных: детские игрушки, настольные игры; спортивный инвентарь (мячи, скакалки), вкусные подарки», - пояснили в сети клубов. «Каждый год мы дружной компанией посещаем с волонтерским визитом Центр детей, оставшихся без попечения родителей. Если у вас есть желание сделать подарок этим детишкам, то мы примем и передадим от всех неравнодушных: детские игрушки, настольные игры; спортивный инвентарь (мячи, скакалки), вкусные подарки», - пояснили в сети клубов.

Подарки можно оставлять у администраторов клубов по адресу:

- Рижский пр., 16, клуб «Супер фитнес», вход с ул. Петровской через Бизнес-центр на 4 этаж; тел: 56-60-80

- ул.Рокоссовского, 16, клуб «С-фитнес» (ТЦ «Сфера», 2 этаж), тел: 55-77-75

Подробнее читайте также на сайте клуба «Супер фитнес»: http://pskov.fitness-super.ru/ и на официальной странице фитнес-клуба в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/super_fitness_pskov).

Адрес клуба: Рижский пр., 16, тел: 56-60-80. Время работы: 07.00-23.00.