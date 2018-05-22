Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Выиграй мясо для пикника
какая обувь вредна для ребенка?
благотворители или мошенники?
Программа праздника поэзии
Информационные стенды таблички, вывески
Телефон прямого эфира 56-73-72
Мони переехала в Сигово
вечный «Магеллан»
Новый митрополит Псковщины
возвращать ли "Россию" на набережную?
Booking - наше все?
ещё Общество 22.05.2018 22:5028 Прошение наместника Псково-Печерского монастыря Тихона об увольнении удовлетворено 29.05.2018 23:410 Очередной этап операции «Должник» прошел в мае в Псковской области 29.05.2018 23:273 Самолетов Псков - Симферополь не будет - авиакомпания отменила все рейсы 29.05.2018 23:060 В Новохованской школе отремонтируют крышу к началу нового учебного года 29.05.2018 21:340 До +27 градусов прогнозируют в Псковской области днем 30 мая 29.05.2018 21:152 Более 36 тонн яблок неустановленного происхождения не разрешили ввезти в Псковскую область
 
Самое популярное 28.05.2018 10:534 Россиян ждет длинная рабочая неделя, затем три дня выходных - Роструд 27.05.2018 17:4417 Под Псковом автомобиль вылетел в кювет и перевернулся 28.05.2018 15:4718 Из Пскова в Абхазию теперь курсирует прямой поезд 28.05.2018 15:3710 Купающийся мальчик обнаружил труп мужчины в Кеби 28.05.2018 17:5920 Двое подростков в Пскове признаны виновными в 13 преступлениях
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Разруха в противотуберкулезном диспансере, или Рецепт быстрого ремонта

29.05.2018 19:07|ПсковКомментариев: 2

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска программы «Дневной дозор», который вышел на волнах радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) 29 мая. На этот раз ведущая программы Любовь Кузнецова анализирует состояние здания областного противотуберкулезного диспансера.

Говоря языком медицинским, «пациент скорее мертв». Накануне вопрос если не аварийного, то крайне плохого состояния здания на Красноармейской, 16 в Пскове вновь подняли региональные профсоюзы. Они запросили у областных властей информацию по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту государственного бюджетного учреждения. Профорганизация бьет в барабаны по обозначенной теме с 2013 года. В 2016-м вопрос необходимого ремонта обсуждался на уровне губернатора, в прошлом году региональным властям направлено еще одно обращение - по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту. Вопрос был вынесен на согласительную комиссию областного Собрания по работе с бюджетом на текущий год. Депутаты рекомендовали администрации в 2018 году рассмотреть вопрос выделения средств на проектно-сметную документацию для последующего капремонта. Прислушались ли чиновники к рекомендациям депутатов? Об этом рассказал руководитель облздравкомитета Игорь Потапов.

Мы смотрим на ситуацию с плохим состоянием здания противотуберкулезного диспансера скорее не с позиции строителей, а с точки зрения социальной безопасности. Что будет, если здание будет признано аварийным? Куда будут направлены больные, часть из которых представляют прямую угрозу здоровью окружающих, поскольку имеют открытую форму туберкулеза - во второй в области противотуберкулезный диспансер, что располагается в Великих Луках? Это невозможно, утверждают специалисты - он просто не вместит всех псковских больных. Руководитель регионального Роспотребнадзора констатирует, что туберкулеза в области стало меньше, однако же не до считанных единиц инфицированных. В другие больницы? Тогда как обеспечат безопасность других пациентов и персонала? Такая перспектива шокирует главврачей больниц общего профиля. Для работников же самого противотуберкулезного диспансера опасность нынешнего состояния здания заключается сразу в нескольких аспектах. О первом - возможности прямого травматизма при обрушении конструкций - лидер региональных профсоюзов Ульяна Михайлова рассказывала в эфире нашей радиостанции еще в конце 2017 года.

В туберкулезном диспансере критическое состояние, критическое состояние самого учреждения, но здравое поведение трудового коллектива и руководителя. Я знаю, чего им стоило решиться, чтобы эту проблему вытянуть на поверхность. Люди уже не боятся за свои рабочие места. Они боятся понести уголовную ответственность за то, чего они не совершали. Они не доводили учреждение до такого состояния. Это именно собственник, годами не выделяя нужные средства на содержание и ремонт, привел его в такое состояние. Я побоюсь назвать четкую сумму необходимых затрат на ремонт здания. Оставим это на переговоры между самим учреждением и областным комитетом здравоохранения. Но мы действительно на сегодняшний день опасаемся, а не состоится ли какой-нибудь несчастный случай с обрушением стен, потолка?

Второй аспект опасности для медиков тубдиспансера «Дневному дозору» разъяснил руководитель регионального Росотребнадзора Александр Нестерук. Он подчеркивает, что в здании, где стены имеют трещины и сколы, проводить должное обеззараживание практически не представляется возможным. То есть люди здоровые могут легко подхватить туберкулезную палочку от своих пациентов, которых полноценно в таких условиях также лечить невозможно. Продолжит Александр Нестерук.

Когда здание находится в таком аварийном состоянии и когда там нет должного косметического ремонта, возникает проблема безопасности персонала и проведения текущей дезинфекции. Там же надо обязательно бороться с туберкулезной палочкой, которая выделяется больными, а это требует всевозможных дезинфекционных мероприятий, в том числе влажной уборки. Но когда там щели и всевозможные дефекты строительных конструкций, это представляет определенную сложность для качественного проведения дезинфекции.

Не иначе, как «притоном» называет общее состояние псковского тубдиспансера известный псковский общественник Иван Васильев. Он признается, что вздрагивает, когда заходит в это, с позволения сказать, медучреждение. Мнение Ивана Васильева.

Ужасно, это просто кощунство - то, что из себя представляет туберкулезный диспансер с точки зрения здания. Кто хоть раз там был, тот меня понимает. Потому что, как в притоне, там находишься. Персоналу в принципе очень тяжело оказывать медпомощь пациентам и тяжело там находиться людям, которые социально благополучны и оказываются там по направлению участковых терапевтов, чтобы понять, есть у них туберкулез или нет. И, конечно, они испытывают шок, когда впервые оказываются в данном учебном заведении.

Кто или что довел это лечебное учреждение до такого состояния? Время, отсутствие текущих ремонтов, попустительство руководства тубдиспансера или чиновников? Да все сразу, утверждает депутат областного Собрания Виктор Антонов. В конце прошлого года региональные депутаты на согласительной комиссии рекомендовали областным чиновникам профинансировать изготовление проектно-сметной документации. И что? - удивляется Виктор Антонов. Ежегодно бюджет области и фонда обязательного медицинского страхования на региональную медицину выделяет аж 7 млрд рублей. Разве с этих денег не найти средств? Причины нынешнего состояния тубдиспансера в комментарии Виктора Антонова.

Во-первых, время не щадит - оно не работает на то, чтобы все только улучшалось. Ну и нещадная эксплуатация здания, потому что последние годы учреждение заполнено до отказа. Плюс роль тех, кто должен был проводить текущие ремонты. Но сегодня об этом говорить уже никакого смысла нет.

Деньги на срочные работы по тубдиспансеру в этом году из бюджета области выделены, рассказывает руководитель облздравкомитета Игорь Потапов. Кирпичи на головы персонала и пациентов не падают, хотя состояние отдельных помещений не выдерживает никакой критики.

В этом году мы смогли изыскать крайне незначительные средства, чтобы провести некие противоаварийные работы, но этого недостаточно, потому что, если все сделать, как требует санитарное законодательство, речь пойдет не об одном миллионе рублей. И вопрос этот надо решать системно, то есть сделать проектно-сметную документацию, хорошую вентиляцию, потому что она определяет санитарно-эпидемиологические условия. Проведены противоаварийные работы, штукатурка не падает. Помещениях, состояние которых не выдерживает никакой критики, просто законсервированы. После ремонта надо будет проводить некие структурные изменения. У нас есть план на этот счет.

Хорошо, опасная острота ситуации снята, готовится проектно-сметная документация. Соответственно речь идет о капитальном ремонте. «О ужас!», восклицает общественник Иван Васильев. Его мнение: снести старое здание тубдиспансера до основания, сравнять с землей, организовать стоянку автотранспорта. Необходимо вести речь о выносе этого специфического медучреждения за городскую черту, убежден Иван Васильев. И вот почему.

Основной контингент пациентов тубдиспансера — все-таки люди асоциальные. Сам факт того, что это учреждение находится в центре города, рядом с общеобразовательной школой, музыкальной школой, вход на территорию диспансера для всех свободный, и эти антисоциальные товарищи, по сути бомжи, имет возможность спокойно выходить из учреждения, доходить до ларьков, покупать там в том числе алкоголь, потому что медики не могут их заставить не покупать его, и они ходят, плюют мокроту, которая содержит микробактерии туберкулеза, и никому до этого дела нет, - это, конечно, кошмар.

И все же речь идет о капремонте. Впрочем, когда его ждать в условиях совершенно тугого финансирования при необходимости миллионных затрат, неизвестно. Предположим (подчеркиваем, предположим), что здание дойдет-таки до аварийного состояния. Куда девать больных? В великолукский тубдиспансер все физически не поместятся. Да и потом, из Пскова туда направлять больных, учитывая логистику, практически нереально. А что если расформировать их по другим больницам, например, общего профиля. Это катастрофа, утверждает главврач областной клинической больницы Анатолий Волков. Да, за рубежом нет отдельных тубдиспансеров, но в обычных клиниках оборудованы спецбоксы для изоляции инфицированных. У нас такого пока нет. Поэтому Анатолий Волков обеспокоен возможностью перенаправления таких пациентов в больницы общего профиля.

Это опасно для всех - и для обычных пациентов, и для сотрудников, которые оказывают помощь таким больным. Есть общие требования по инфекционной безопасности вне зависимости от заболеваний, туберкулез это, вич или не вич, мы же оказываем экстренную помощь кому угодно. Вот привезут с ДТП - и что, будешь разбираться - «ах, он ВИЧ-инфицированный?». Но куда его тогда перевезти? Мы оказываем экстренную помощь абсолютно всем, с любой патологией, поэтому для нас опасно, если мы будем лечить людей с выявленной открытой формой туберкулеза в соматической больнице. Это будет нонсенс.

Руководитель облздравкомитета Игорь Потапов на все эти наши возможные сценарии развития ситуации говорит: вопроса о переезде тубдиспансера и тем более перераспределении больных не идет по ряду объективных причин. И вот аргументы Потапова.

Особые требования нужны к этим помещениям. Во-вторых, в городе нет подходящего помещения, куда можно было бы перевезти это отделение по требованию санитарного законодательства. И сам перевод потребует денег, чтобы приспособить перевозимое помещение под этот контингент. Хорошо, мы перевели. А здание останется без хозяина, без ухода, тем самым усилится процесс его разрушения и варварского отношения, чему уже есть примеры, когда мы консервируем, и вандалы тут же начинают ломать, крушить, красть.

Ну что ж, скажем так: думая о лучшем, готовься к худшему. Потому как нет в нашей стране рецепта быстрого ремонта и его финансирования. Хотя есть один «замечательный» рецепт, который, пожалуй, мог бы ускорить ситуацию: нужно посадить больного с открытой формой туберкулеза в кабинет к чиновнику, от которого зависит способ решения ситуации. Наверняка поспешит. На самом деле, ситуация совершенно не смешная.

Теги: #эхо москвы в пскове #здоровье #здравоохранение #Дневной дозор
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 2Версия для печати
 

 
опрос
Подаете ли вы деньги «на благотворительность» молодым людям с прозрачными ящиками на улицах Пскова?
В опросе приняло участие 998 человек
Лента новостей
Последние новости
30.05.2018, 01:070 Форум реалистов, или «Мы можем больше» 29.05.2018, 23:410 Очередной этап операции «Должник» прошел в мае в Псковской области 29.05.2018, 23:273 Самолетов Псков - Симферополь не будет - авиакомпания отменила все рейсы 29.05.2018, 23:060 В Новохованской школе отремонтируют крышу к началу нового учебного года
29.05.2018, 22:432 Россельхознадзор запретил ввоз продукции с еще одного белорусского молкомбината 29.05.2018, 22:214 Интерактив: Чертополох в клумбах 29.05.2018, 22:1638 В Киеве убили российского журналиста Аркадия Бабченко 29.05.2018, 21:491 Псковичей приглашают на Всероссийский фестиваль авторской песни «Гринландия»
29.05.2018, 21:340 До +27 градусов прогнозируют в Псковской области днем 30 мая 29.05.2018, 21:152 Более 36 тонн яблок неустановленного происхождения не разрешили ввезти в Псковскую область 29.05.2018, 20:5011 В центре Петербурга горит торговый центр 29.05.2018, 20:490 В рамках проекта «Инклюзивная профориентация» псковичи посетили производственно-интеграционные мастерские
29.05.2018, 20:3415 Названы объекты улично-дорожной сети, которые отремонтируют к Ганзейским дням в Пскове 29.05.2018, 20:310 В Великолукском медицинском колледже состоялась V студенческая научно-практическая конференция «Подвиг милосердия» 29.05.2018, 20:224 Невельской гимназии выделят средства на ремонт кровли по решению Михаила Ведерникова 29.05.2018, 20:1419 Интерактив: Кто разбрасывает известняковую щебенку в городе?
29.05.2018, 20:060 Родственникам фронтовиков-невельчан вручили книги «Солдаты Победы» 29.05.2018, 19:592 К проблеме невыплат зарплаты на «Псковэлектросваре» подключилось Следственное управление 29.05.2018, 19:5323 100 дней до выборов 29.05.2018, 19:420 Колонию в Крюках проверил уполномоченный по правам человека
29.05.2018, 19:230 В Великих Луках пропала женщина 29.05.2018, 19:072 Разруха в противотуберкулезном диспансере, или Рецепт быстрого ремонта 29.05.2018, 18:511 Комплексное учение по ликвидации последствий ДТП провели в Пскове. ФОТО 29.05.2018, 18:331 В «Школе общественно-политического лидера» прошла завершающая лекция
29.05.2018, 18:180 Галерея «ЦЕХ» приглашает на открытие выставки живописи и графики «Псковский пленэр» 29.05.2018, 18:120 30 мая в Дедовичах пройдут консультации участников проекта «Школа молодого лидера» 29.05.2018, 18:050 Арнис Микельсонс: Лучший «допинг» аэронавтов - счастливые глаза зрителей 29.05.2018, 18:000 В великолукской ИК начали производство пиломатериалов 
29.05.2018, 17:580 До 1 сентября дорожники отремонтируют участки трасс в Великолукском и Порховском районах 29.05.2018, 17:540 «Эхономика» с начальником информационно-расчетного центра «Горводоканала». ВИДЕО 29.05.2018, 17:534 У двоих псковичей подозревают клещевой боррелиоз 29.05.2018, 17:454 «Дневной дозор»: Разруха в противотуберкулезном диспансере
29.05.2018, 17:445 Великолукский поэт адаптировал собственное стихотворение под гимн Псковской области  29.05.2018, 17:3029 Значительное повышение цен произошло на автозаправках в Пскове 29.05.2018, 17:212 Фолиант XVII века, посвященный Эфиопии, покажут гостям Пушкинского праздника поэзии 29.05.2018, 17:090 В Пскове откроется первый скейт-парк под открытым небом
29.05.2018, 17:060 150 участников подтвердили свою работу в Региональной инвестиционной энергетической конференции 29.05.2018, 16:421 Центр языковой подготовки ПсковГУ приглашает на организационное собрание слушателей мини-курса «Easy Travelling» 29.05.2018, 16:355 Псковскую областную библиотеку огородили временным забором 29.05.2018, 16:280 2 июня в Пскове состоится праздник «Добрый Псков - Город детства»
29.05.2018, 16:281 Пскович пытался похитить спиртное из магазина на Запсковье 29.05.2018, 16:1428 Власти Пскова против размещения в Детском парке батутов, но на лето их решено оставить 29.05.2018, 16:0810 14 водоразборных колонок демонтировано в Пскове за два года 29.05.2018, 16:037 Владимир Гутенев: Псковская область - это не провинция
29.05.2018, 15:523 Проект благоустройства городского вала в Опочке победил во всероссийском конкурсе 29.05.2018, 15:519 Псковский «Горводоканал» готов к переходу на прямые договоры с населением 29.05.2018, 15:4415 Фотофакт: В Пскове ведется ремонт фасада дома на Рижском проспекте 29.05.2018, 15:3528 Один из вариантов гимна Псковской области прозвучал на сцене БКЗ. ВИДЕО
29.05.2018, 15:330 Депутаты Псковского областного Собрания рассмотрят вопрос о переносе срока уплаты имущественных налогов 29.05.2018, 15:305 Псковская инспекция труда: Работодатель должен создавать нормальные условия труда при жаре 29.05.2018, 15:253 Из магазина в Борисовичах пскович похитил продукты питания 29.05.2018, 15:110 «Супер фитнес» готовит подарки для детей-сирот
29.05.2018, 15:039 Псково-Печерский монастырь ежегодно оплачивает обучение 10 теологов в ПсковГУ 29.05.2018, 15:003 Все больше псковских школьников становятся участниками квеста «Псков Ганзейский». ФОТО 29.05.2018, 14:597 ФК «Автофаворит» в Пскове сыграет со «Сборной Карелии» 29.05.2018, 14:550 Ространснадзор начал проверку перевозчика, чей автобус попал в аварию в Стругокрасненском районе
29.05.2018, 14:4320 До 151 тысячи рублей в год доходит стоимость обучения в ПсковГУ 29.05.2018, 14:380 В Великолукском медколледже проанализировали работу по трудоустройству выпускников 29.05.2018, 14:162 Проверять реальную стоимость счетчиков на воду, прежде чем их устанавливать, призывает псковичей «Горводоканал» 29.05.2018, 14:117 Александр Козловский: Праймериз - это возможность выбрать самых лучших и сильных кандидатов от партии
29.05.2018, 13:555 Минтруд предлагает увеличить ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на полгода в связи с ростом продолжительности жизни 29.05.2018, 13:410 Сформирована сборная Псковской области для участия в первенстве СЗФО по легкой атлетике 29.05.2018, 13:406 Псковичи платят за услуги «Горводоканала» лучше, чем управляющие компании 29.05.2018, 13:378 Михаил Ведерников: Я открыт к предложениям от любых политических сил
29.05.2018, 13:2464 Монтаж инсталляции «Россия начинается здесь» в Пскове приостановлен по решению суда 29.05.2018, 13:200 Мобильный комплекс фотовидеофиксации работает на Ипподромной 29.05.2018, 13:166 Кто бы ни стал победителем предварительного голосования, выиграть должны жители Псковской области - Игорь Сиротин 29.05.2018, 13:0617 Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии
29.05.2018, 13:040 Видеотрансляция программы «Эхономика» с начальником информационно-расчетного центра «Горводоканала» Ксенией Малыхиной 29.05.2018, 12:542 Журналистам показали повреждения картины Репина «Иван Грозный и сын его Иван» 29.05.2018, 12:430 HeadHunter проанализировал предложения от работодателей в Псковской области для несовершеннолетних 29.05.2018, 12:43190 У меня нет иллюзий, я осознанно решил пять лет жизни посвятить работе на благо Псковской области - Михаил Ведерников
29.05.2018, 12:260 Александр Котов: Все участники предварительного голосования «Единой России» - наша общая команда 29.05.2018, 12:240 Московский Музей Победы приглашает молодежь Псковской области принять участие во всероссийском поэтическом конкурсе 29.05.2018, 12:0920 Председатель совета псковского многоквартирного дома призывает всех собственников копить деньги на капремонт на спецсчете 29.05.2018, 11:551 Участок дороги Ущицы-Борок в Куньинском районе отремонтируют до конца года
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.