Общество

Разруха в противотуберкулезном диспансере, или Рецепт быстрого ремонта

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска программы «Дневной дозор», который вышел на волнах радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) 29 мая. На этот раз ведущая программы Любовь Кузнецова анализирует состояние здания областного противотуберкулезного диспансера.

Говоря языком медицинским, «пациент скорее мертв». Накануне вопрос если не аварийного, то крайне плохого состояния здания на Красноармейской, 16 в Пскове вновь подняли региональные профсоюзы. Они запросили у областных властей информацию по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту государственного бюджетного учреждения. Профорганизация бьет в барабаны по обозначенной теме с 2013 года. В 2016-м вопрос необходимого ремонта обсуждался на уровне губернатора, в прошлом году региональным властям направлено еще одно обращение - по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту. Вопрос был вынесен на согласительную комиссию областного Собрания по работе с бюджетом на текущий год. Депутаты рекомендовали администрации в 2018 году рассмотреть вопрос выделения средств на проектно-сметную документацию для последующего капремонта. Прислушались ли чиновники к рекомендациям депутатов? Об этом рассказал руководитель облздравкомитета Игорь Потапов.

Мы смотрим на ситуацию с плохим состоянием здания противотуберкулезного диспансера скорее не с позиции строителей, а с точки зрения социальной безопасности. Что будет, если здание будет признано аварийным? Куда будут направлены больные, часть из которых представляют прямую угрозу здоровью окружающих, поскольку имеют открытую форму туберкулеза - во второй в области противотуберкулезный диспансер, что располагается в Великих Луках? Это невозможно, утверждают специалисты - он просто не вместит всех псковских больных. Руководитель регионального Роспотребнадзора констатирует, что туберкулеза в области стало меньше, однако же не до считанных единиц инфицированных. В другие больницы? Тогда как обеспечат безопасность других пациентов и персонала? Такая перспектива шокирует главврачей больниц общего профиля. Для работников же самого противотуберкулезного диспансера опасность нынешнего состояния здания заключается сразу в нескольких аспектах. О первом - возможности прямого травматизма при обрушении конструкций - лидер региональных профсоюзов Ульяна Михайлова рассказывала в эфире нашей радиостанции еще в конце 2017 года.

В туберкулезном диспансере критическое состояние, критическое состояние самого учреждения, но здравое поведение трудового коллектива и руководителя. Я знаю, чего им стоило решиться, чтобы эту проблему вытянуть на поверхность. Люди уже не боятся за свои рабочие места. Они боятся понести уголовную ответственность за то, чего они не совершали. Они не доводили учреждение до такого состояния. Это именно собственник, годами не выделяя нужные средства на содержание и ремонт, привел его в такое состояние. Я побоюсь назвать четкую сумму необходимых затрат на ремонт здания. Оставим это на переговоры между самим учреждением и областным комитетом здравоохранения. Но мы действительно на сегодняшний день опасаемся, а не состоится ли какой-нибудь несчастный случай с обрушением стен, потолка?

Второй аспект опасности для медиков тубдиспансера «Дневному дозору» разъяснил руководитель регионального Росотребнадзора Александр Нестерук. Он подчеркивает, что в здании, где стены имеют трещины и сколы, проводить должное обеззараживание практически не представляется возможным. То есть люди здоровые могут легко подхватить туберкулезную палочку от своих пациентов, которых полноценно в таких условиях также лечить невозможно. Продолжит Александр Нестерук.

Когда здание находится в таком аварийном состоянии и когда там нет должного косметического ремонта, возникает проблема безопасности персонала и проведения текущей дезинфекции. Там же надо обязательно бороться с туберкулезной палочкой, которая выделяется больными, а это требует всевозможных дезинфекционных мероприятий, в том числе влажной уборки. Но когда там щели и всевозможные дефекты строительных конструкций, это представляет определенную сложность для качественного проведения дезинфекции.

Не иначе, как «притоном» называет общее состояние псковского тубдиспансера известный псковский общественник Иван Васильев. Он признается, что вздрагивает, когда заходит в это, с позволения сказать, медучреждение. Мнение Ивана Васильева.

Ужасно, это просто кощунство - то, что из себя представляет туберкулезный диспансер с точки зрения здания. Кто хоть раз там был, тот меня понимает. Потому что, как в притоне, там находишься. Персоналу в принципе очень тяжело оказывать медпомощь пациентам и тяжело там находиться людям, которые социально благополучны и оказываются там по направлению участковых терапевтов, чтобы понять, есть у них туберкулез или нет. И, конечно, они испытывают шок, когда впервые оказываются в данном учебном заведении.

Кто или что довел это лечебное учреждение до такого состояния? Время, отсутствие текущих ремонтов, попустительство руководства тубдиспансера или чиновников? Да все сразу, утверждает депутат областного Собрания Виктор Антонов. В конце прошлого года региональные депутаты на согласительной комиссии рекомендовали областным чиновникам профинансировать изготовление проектно-сметной документации. И что? - удивляется Виктор Антонов. Ежегодно бюджет области и фонда обязательного медицинского страхования на региональную медицину выделяет аж 7 млрд рублей. Разве с этих денег не найти средств? Причины нынешнего состояния тубдиспансера в комментарии Виктора Антонова.

Во-первых, время не щадит - оно не работает на то, чтобы все только улучшалось. Ну и нещадная эксплуатация здания, потому что последние годы учреждение заполнено до отказа. Плюс роль тех, кто должен был проводить текущие ремонты. Но сегодня об этом говорить уже никакого смысла нет.

Деньги на срочные работы по тубдиспансеру в этом году из бюджета области выделены, рассказывает руководитель облздравкомитета Игорь Потапов. Кирпичи на головы персонала и пациентов не падают, хотя состояние отдельных помещений не выдерживает никакой критики.

В этом году мы смогли изыскать крайне незначительные средства, чтобы провести некие противоаварийные работы, но этого недостаточно, потому что, если все сделать, как требует санитарное законодательство, речь пойдет не об одном миллионе рублей. И вопрос этот надо решать системно, то есть сделать проектно-сметную документацию, хорошую вентиляцию, потому что она определяет санитарно-эпидемиологические условия. Проведены противоаварийные работы, штукатурка не падает. Помещениях, состояние которых не выдерживает никакой критики, просто законсервированы. После ремонта надо будет проводить некие структурные изменения. У нас есть план на этот счет.

Хорошо, опасная острота ситуации снята, готовится проектно-сметная документация. Соответственно речь идет о капитальном ремонте. «О ужас!», восклицает общественник Иван Васильев. Его мнение: снести старое здание тубдиспансера до основания, сравнять с землей, организовать стоянку автотранспорта. Необходимо вести речь о выносе этого специфического медучреждения за городскую черту, убежден Иван Васильев. И вот почему.

Основной контингент пациентов тубдиспансера — все-таки люди асоциальные. Сам факт того, что это учреждение находится в центре города, рядом с общеобразовательной школой, музыкальной школой, вход на территорию диспансера для всех свободный, и эти антисоциальные товарищи, по сути бомжи, имет возможность спокойно выходить из учреждения, доходить до ларьков, покупать там в том числе алкоголь, потому что медики не могут их заставить не покупать его, и они ходят, плюют мокроту, которая содержит микробактерии туберкулеза, и никому до этого дела нет, - это, конечно, кошмар.

И все же речь идет о капремонте. Впрочем, когда его ждать в условиях совершенно тугого финансирования при необходимости миллионных затрат, неизвестно. Предположим (подчеркиваем, предположим), что здание дойдет-таки до аварийного состояния. Куда девать больных? В великолукский тубдиспансер все физически не поместятся. Да и потом, из Пскова туда направлять больных, учитывая логистику, практически нереально. А что если расформировать их по другим больницам, например, общего профиля. Это катастрофа, утверждает главврач областной клинической больницы Анатолий Волков. Да, за рубежом нет отдельных тубдиспансеров, но в обычных клиниках оборудованы спецбоксы для изоляции инфицированных. У нас такого пока нет. Поэтому Анатолий Волков обеспокоен возможностью перенаправления таких пациентов в больницы общего профиля.

Это опасно для всех - и для обычных пациентов, и для сотрудников, которые оказывают помощь таким больным. Есть общие требования по инфекционной безопасности вне зависимости от заболеваний, туберкулез это, вич или не вич, мы же оказываем экстренную помощь кому угодно. Вот привезут с ДТП - и что, будешь разбираться - «ах, он ВИЧ-инфицированный?». Но куда его тогда перевезти? Мы оказываем экстренную помощь абсолютно всем, с любой патологией, поэтому для нас опасно, если мы будем лечить людей с выявленной открытой формой туберкулеза в соматической больнице. Это будет нонсенс.

Руководитель облздравкомитета Игорь Потапов на все эти наши возможные сценарии развития ситуации говорит: вопроса о переезде тубдиспансера и тем более перераспределении больных не идет по ряду объективных причин. И вот аргументы Потапова.

Особые требования нужны к этим помещениям. Во-вторых, в городе нет подходящего помещения, куда можно было бы перевезти это отделение по требованию санитарного законодательства. И сам перевод потребует денег, чтобы приспособить перевозимое помещение под этот контингент. Хорошо, мы перевели. А здание останется без хозяина, без ухода, тем самым усилится процесс его разрушения и варварского отношения, чему уже есть примеры, когда мы консервируем, и вандалы тут же начинают ломать, крушить, красть.

Ну что ж, скажем так: думая о лучшем, готовься к худшему. Потому как нет в нашей стране рецепта быстрого ремонта и его финансирования. Хотя есть один «замечательный» рецепт, который, пожалуй, мог бы ускорить ситуацию: нужно посадить больного с открытой формой туберкулеза в кабинет к чиновнику, от которого зависит способ решения ситуации. Наверняка поспешит. На самом деле, ситуация совершенно не смешная.