Разруха в противотуберкулезном диспансере, или Рецепт быстрого ремонта

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска программы «Дневной дозор», который вышел на волнах радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) 29 мая. На этот раз ведущая программы Любовь Кузнецова анализирует состояние здания областного противотуберкулезного диспансера.
Говоря языком медицинским, «пациент скорее мертв». Накануне вопрос если не аварийного, то крайне плохого состояния здания на Красноармейской, 16 в Пскове вновь подняли региональные профсоюзы. Они запросили у областных властей информацию по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту государственного бюджетного учреждения. Профорганизация бьет в барабаны по обозначенной теме с 2013 года. В 2016-м вопрос необходимого ремонта обсуждался на уровне губернатора, в прошлом году региональным властям направлено еще одно обращение - по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту. Вопрос был вынесен на согласительную комиссию областного Собрания по работе с бюджетом на текущий год. Депутаты рекомендовали администрации в 2018 году рассмотреть вопрос выделения средств на проектно-сметную документацию для последующего капремонта. Прислушались ли чиновники к рекомендациям депутатов? Об этом рассказал руководитель облздравкомитета Игорь Потапов.
Мы смотрим на ситуацию с плохим состоянием здания противотуберкулезного диспансера скорее не с позиции строителей, а с точки зрения социальной безопасности. Что будет, если здание будет признано аварийным? Куда будут направлены больные, часть из которых представляют прямую угрозу здоровью окружающих, поскольку имеют открытую форму туберкулеза - во второй в области противотуберкулезный диспансер, что располагается в Великих Луках? Это невозможно, утверждают специалисты - он просто не вместит всех псковских больных. Руководитель регионального Роспотребнадзора констатирует, что туберкулеза в области стало меньше, однако же не до считанных единиц инфицированных. В другие больницы? Тогда как обеспечат безопасность других пациентов и персонала? Такая перспектива шокирует главврачей больниц общего профиля. Для работников же самого противотуберкулезного диспансера опасность нынешнего состояния здания заключается сразу в нескольких аспектах. О первом - возможности прямого травматизма при обрушении конструкций - лидер региональных профсоюзов Ульяна Михайлова рассказывала в эфире нашей радиостанции еще в конце 2017 года.
Второй аспект опасности для медиков тубдиспансера «Дневному дозору» разъяснил руководитель регионального Росотребнадзора Александр Нестерук. Он подчеркивает, что в здании, где стены имеют трещины и сколы, проводить должное обеззараживание практически не представляется возможным. То есть люди здоровые могут легко подхватить туберкулезную палочку от своих пациентов, которых полноценно в таких условиях также лечить невозможно. Продолжит Александр Нестерук.
Не иначе, как «притоном» называет общее состояние псковского тубдиспансера известный псковский общественник Иван Васильев. Он признается, что вздрагивает, когда заходит в это, с позволения сказать, медучреждение. Мнение Ивана Васильева.
Кто или что довел это лечебное учреждение до такого состояния? Время, отсутствие текущих ремонтов, попустительство руководства тубдиспансера или чиновников? Да все сразу, утверждает депутат областного Собрания Виктор Антонов. В конце прошлого года региональные депутаты на согласительной комиссии рекомендовали областным чиновникам профинансировать изготовление проектно-сметной документации. И что? - удивляется Виктор Антонов. Ежегодно бюджет области и фонда обязательного медицинского страхования на региональную медицину выделяет аж 7 млрд рублей. Разве с этих денег не найти средств? Причины нынешнего состояния тубдиспансера в комментарии Виктора Антонова.
Деньги на срочные работы по тубдиспансеру в этом году из бюджета области выделены, рассказывает руководитель облздравкомитета Игорь Потапов. Кирпичи на головы персонала и пациентов не падают, хотя состояние отдельных помещений не выдерживает никакой критики.
Хорошо, опасная острота ситуации снята, готовится проектно-сметная документация. Соответственно речь идет о капитальном ремонте. «О ужас!», восклицает общественник Иван Васильев. Его мнение: снести старое здание тубдиспансера до основания, сравнять с землей, организовать стоянку автотранспорта. Необходимо вести речь о выносе этого специфического медучреждения за городскую черту, убежден Иван Васильев. И вот почему.
И все же речь идет о капремонте. Впрочем, когда его ждать в условиях совершенно тугого финансирования при необходимости миллионных затрат, неизвестно. Предположим (подчеркиваем, предположим), что здание дойдет-таки до аварийного состояния. Куда девать больных? В великолукский тубдиспансер все физически не поместятся. Да и потом, из Пскова туда направлять больных, учитывая логистику, практически нереально. А что если расформировать их по другим больницам, например, общего профиля. Это катастрофа, утверждает главврач областной клинической больницы Анатолий Волков. Да, за рубежом нет отдельных тубдиспансеров, но в обычных клиниках оборудованы спецбоксы для изоляции инфицированных. У нас такого пока нет. Поэтому Анатолий Волков обеспокоен возможностью перенаправления таких пациентов в больницы общего профиля.
Руководитель облздравкомитета Игорь Потапов на все эти наши возможные сценарии развития ситуации говорит: вопроса о переезде тубдиспансера и тем более перераспределении больных не идет по ряду объективных причин. И вот аргументы Потапова.
Ну что ж, скажем так: думая о лучшем, готовься к худшему. Потому как нет в нашей стране рецепта быстрого ремонта и его финансирования. Хотя есть один «замечательный» рецепт, который, пожалуй, мог бы ускорить ситуацию: нужно посадить больного с открытой формой туберкулеза в кабинет к чиновнику, от которого зависит способ решения ситуации. Наверняка поспешит. На самом деле, ситуация совершенно не смешная.