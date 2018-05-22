Общество

У псковича изъяли два пакета марихуаны

28 мая в ходе совместных с сотрудниками УКОН регионального УМВД оперативно-профилактических мероприятий, на территории города Пскова, бойцы ОМОН отдела Росгвардии по Псковской области задержали троих граждан, находившихся в состоянии наркотического опьянения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, за употребление наркотических средств, в соответствии с частью 2 статьи 20.20 КоАП, граждане будут привлечены к административной ответственности.

В ходе личного досмотра у одного из них обнаружены и изъяты 2 полимерных пакета с веществом растительного происхождения.

Экспертизой установлено, что изъятый материал - это наркотическое средство марихуана.

По данному факту проводится проверка.