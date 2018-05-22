Программу модернизации загородных детских лагерей поручил разработать Михаил Ведерников

Власти Псковской области разработают программу модернизации загородных оздоровительных лагерей. Соответствующее поручение дал врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников на совещании по вопросам организации летнего отдыха детей, которое прошло 29 мая в Невельском районе. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.
Первый заместитель губернатора Вера Емельянова, выступая на совещании с докладом, отметила, что расположенные на территории детские оздоровительные лагеря построены в 60 - 70 годах прошлого века и на сегодняшний деньих инфраструктура требует серьезного обновления. Между тем, по ее словам, обновленные учреждения могут стать хорошей «точкой роста» экономики области и муниципалитетов, на территории которых они расположены. Некоторые лагеря после капитального ремонта можно перевести на круглогодичный режим работы.
«Насколько востребованы наши загородные детские лагеря? Какая у них загрузка?» - спросил Михаил Ведерников.
«Сто процентов», - ответила Вера Емельянова, уточнив, что в наших лагерях в летний период отдыхают не только дети из Псковской области, но и из Санкт-Петербурга, Москвы и даже соседних государств.
Врио губернатора отметил, что реновация летних лагерей требует серьезных вложений, все сразу отремонтировать не удастся, поэтому предложил специалистам выбрать один-два пилотных и сделать их «под ключ» в соответствии с современными реалиями. «Обновленные учреждения могут стать хорошей "точкой роста" экономики области и муниципалитетов, на территории которых они расположены», - добавил он.