Общество

«Социальный» комитет одобрил законопроект о наделении Общественной палаты Псковской области новыми полномочиями

Комитет по труду и социальной политике Псковского областного Собрания рекомендовал принять на предстоящей сессии регионального парламента проект закона «О внесении изменений в закон Псковской области «Об отдельных вопросах регулирования социального обслуживания граждан в Псковской области», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Руководитель государственного управления социальной защиты населения Псковской области Армен Мнацаканян пояснил, что законопроектом прописано право Общественной палаты Псковской области формировать общественный совет по проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания и утверждать его состав.

В действующей редакции закона такой общественный совет создается уполномоченным органом области с участием общественных организаций.

Нововведение отражает положения федерального законодательства. В общественный совет, который формируется по обращению уполномоченного органа в месячный срок, включаются представители общественных организаций, созданных в целях защиты прав и интересов граждан, а также общественных объединений инвалидов и общественных организаций ветеранов.

Общественному контролю могут подвергнуться расположенные на территории региона организации социального обслуживания, учредителями которых является область, а также негосударственные организации социального обслуживания, оказывающие социальные услуги за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета.

Председатель комитета Виктор Антонов («Единая Россия») отметил, что это изменение в законодательстве «первая ласточка», которая наделяет Общественную палату новыми полномочиями. «Думаю, это хорошее дело», - высказался он.