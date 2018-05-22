Общество

Волонтерство и добровольчество уравняют в псковском законодательстве

Проект закона Псковской области о внесении изменений в региональный закон «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Псковской области» рассмотрен на заседании комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания депутатов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В ходе заседания комитета начальник управления внутренней политика администрации области Оксана Иванова пояснила, что изменения связаны с приведением регионального законодательстве в соответствие с федеральным. В частности, в документ наравне с добровольчеством вносится понятие волонтерства. «Эти направления получат поддержку», - отметила она.

Председатель комитета по труду и социальной политике Виктор Антонов («Единая Россия») подчеркнул, что закон обязывает власти всячески помогать и содействовать созданию волонтерских движений. «Содействуем, создаем соответствующие условия», - заверила Оксана Иванова.