Общество

Ресторан «Карл Фридрих» представил новое летнее меню

Ресторан «Карл Фридрих» представил своим гостям новое летнее меню.

Теперь в меню заведения появились специальные летние супы: холодный борщ с бужениной, окрошка на квасе, холодный томатный крем-суп.

«Холодный суп - это традиционное летнее блюдо, очень подходящее для обеда в жаркий день. В этом году к уже полюбившимся нашим посетителям окрошке и холодному борщу мы добавили освежающий томатный крем-суп», - рассказали в ресторане.

Также в заведении обратились и к популярному направлению - быстрой еде. Теперь в ресторане «Карл Фридрих» подают «Ту самую шаверму» и традиционный пита-бургер.