Общество

В июне в Псковской области прогнозируют осадки на 50% выше нормы

В июне в Псковской области среднемесячная температура воздуха ожидается около нормы, в третьей декаде июня на 0,5-1 градус выше нормы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, месячная сумма осадков ожидается 110-150 % от нормы.

В первой половине июня преобладающие ночные температуры прогнозируются +9…+14 гр. С, преобладающие дневные температуры: +18…+23 гр. С, в отдельные дни возможно понижение температуры до +12…+17 гр. С.

Во второй половине июня ночные температуры прогнозируются +11…+16 гр. С, дневные температуры: +20…+25 гр. С. В третьей декаде месяца воздух может прогреться до +27…+30 гр. С.

Опасные метеорологические явления не прогнозируются.

В течение месяца возможны грозы с порывами ветра 15-18 м/сек.

На реках наблюдается спад уровней воды. Уровни воды в реках и Псковском и Чудском озерах прогнозируются в норме для данного периода. Ухудшения гидрологической обстановки не прогнозируется.

На территории области в июне, по данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», прогнозируется 3-5-й класс пожарной опасности по погодным условиям.