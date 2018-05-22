Общество

Не надо стремиться во власть, перескакивая сразу через несколько ступеней - Александр Котов

«Не надо стремиться во власть, перескакивая сразу через несколько ступеней», - такое мнение высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» спикер Псковского областного Собрания, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов, комментируя результативность работы нового состава Молодежного парламента, избранного при региональном парламенте.

«Я удовлетворен тем, что мы создали условия для того, чтобы наша молодежь могла проявить себя, причем, начиная от самого процесса формирования парламента... А дальше все в руках самих молодых людей», - отметил Александр Котов. В то же время его настораживает «желание оказаться в органах власти со вступлением в Молодежный парламент». «Мне кажется, в жизни надо двигаться последовательно, по крайней мере, где-то набираться опыта, а потом уже рассчитывать с учетом того, как ты себя проявил, что тебя заметят, и ты сможешь полученный опыт и возможности использовать на определенных должностях. Не надо стремиться перескакивать сразу через несколько ступеней. Это ни к чему хорошему не приведет», - убежден Александр Котов.

В то же время он с одобрением высказался по поводу готовности молодых людей принести пользу, работая во власти. «Мы ведь создавали это подразделение не только для себя, чтобы был резерв депутатских кадров, а для того, чтобы молодежь могла себя проявить. Если вы готовы работать в исполнительной власти - пожалуйста. Если готовы стать депутатом, идти по политической линии - тоже пожалуйста. Возможность есть, и это главное», - подчеркнул Александр Котов. Он убежден, что Молодежный парламент как механизм будет работать, и кадровая скамейка никогда не закончится. «Процесс непрерывный - одни ушли, другие пришли», - заключил он.