Общество

Для получение бесплатной юридической помощи псковичам теперь нужно будет предоставить СНИЛС

Для получение бесплатной юридической помощи псковичам теперь нужно будет предоставить СНИЛС. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующий законопроект рассмотрен сегодня в ходе заседания комитета Псковского областного Собрания по законодательству и местному самоуправлению.

Как пояснил представитель главного государственного управления юстиции Псковской области, после изменений ведомство сможет в полной мере реализовывать свои обязанности поставщика информации в ЕГИССО, используя сведения о СНИЛС, полученные адвокатами, которые принимают участие в государственной системе бесплатной юридической помощи.

Председатель комитета Владимир Яников («Единая Россия») уточнил, не повлечет ли внесенная правка дополнительных неудобств для населения. Представитель управления заверил, что для граждан ничего не поменяется, так как СНИЛС есть у всех, зато данное требование поможет наполнять единую информационную систему.

