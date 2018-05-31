Общество

Администрация области планирует отдать «Октябрь» молодежи

Исключение из прогнозного плана приватизации АО «ИКЦ «Октябрь» обсудили члены комитета Псковского областного Собрания по бюджету, финансам и налоговой политике, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Соответствующие изменения в закон «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» будут рассмотрены сегодня на сессии регионального парламента.

Как пояснила заместитель руководителя главного финансового управления Псковской области Людмила Павлова, пункт о продаже 100% акций АО «ИКЦ «Октябрь» исключается из прогнозного плана (программы) приватизации объектов собственности области, стоимость каждого из которых превышает 2 000 000 рублей. В то же время в перечень имущества, находящегося в собственности области, предоставляемого в безвозмездное пользование, вносится здание кинотеатра «Октябрь» общей площадью 1840,1 кв.м, расположенное по адресу: г. Псков, пл. Ленина, д. 3. Пользоваться помещениями будет автономная некоммерческая организация «Центр развития молодежи «Лофт»».

Также, по словам финансиста, исключение из плана приватизации объектов собственности области, стоимость каждого из которых превышает 2 000 000 рублей, продажи 100 процентов акций АО «ИКЦ «Октябрь» не приведет к изменению утвержденных параметров источников финансирования дефицита областного бюджета, поскольку при утверждении в декабре 2017 года плана приватизации объектов оценка продажи 100% акций АО «ИКЦ «Октябрь» не производилась. Цена была определена расчетно с учетом конъюнктуры рынка. В настоящее время продажа 75% акций ОАО «Псковавиа» минус одна акция (33992 шт. обыкновенных бездокументарных акций) оценивается 51 млн рублей. Стоимость акций ОАО «Псковжилстрой» в случае их оценки в настоящее время превысит 60 млн рублей.

Заместитель председателя «бюджетного» комитета Алексей Федоров поинтересовался, на каком основании организация, которой планируется отдать здание, признается социально ориентированной. Начальник управления образования Псковской области Александр Седунов отметил, что организация зарегистрирована на территории Псковской области при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. «Соответствующие уставные документы говорят о том, что организация - социально ориентированная», - отметил он.

Чиновник также отметил, что в Псковской области нет регионального молодежного объединения, а «Лофт» соберет активную молодежь, будет проводить конференции, круглые столы и фестивали в сферах просвещения, науки и искусства. Подобные организации были созданы ФАДН в Москве и Самаре. Александр Седунов отметил особую значимость проекта в Год добровольчества. «Октябрь», по его словам, может стать площадкой для реализации множества молодежных инициатив и стартапов, в том числе и в рамках проекта «Команда 2018».

«Мы просим поддержать данные изменения. Безусловно, в здании будет проведен ремонт, соответствующий проект уже разработан. Это будет современное здание с огромным количеством возможностей для молодежи», - подчеркнул Александр Седунов.

Руководитель областного комитета по имущественным отношениям Лариса Васильева сообщила, что здание находится в плачевном состоянии и «его нужно спасать» в преддверии Ганзейских дней. «Стояло здание, по сути, никому не нужное. Сейчас нашлись хозяева. Безвозмездность предоставления здания позволяет нам в любой момент расторгнуть договор, если их виды деятельности не будут соответствовать заявленным», - сказала она.

Представитель областной прокуратуры Сергей Тимофеев не увидел противоречий в проекте закона.

Изменения в закон были поддержаны парламентариями единогласно. Окончательное решение будет принято сегодня на сессии регионального парламента.