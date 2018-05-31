Общество

В Псковской области объявлен конкурс на регионального оператора по обращению с ТКО в южной зоне

Конкурс на регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в южной зоне Псковской области объявлен с 28 мая, сообщили в Государственном комитете региона по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

В конкурсном отборе может принять участие любая организация, соответствующая условиям конкурса по обеспечению вывоза, транспортировки и захоронения ТКО.

Победитель будет известен в конце июня. Согласно конкурсной документации, организация получит статус регионального оператора сроком на 10 лет.

Напомним, что конкурсная документация по выбору регоператора прошла обсуждение на заседаниях межведомственной рабочей группы по вопросам перехода на новую систему обращения с ТКО, которую возглавляет врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников. В конкурсной документации учтены замечания представителей общественности и экспертов. Ранее стартовал конкурс по отбору регоператора в северной зоне.