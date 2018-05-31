Общество

«Налоговые каникулы» для садоводов Псковской области в 2019 году могут быть продлены - Михаил Ведерников

«Налоговые каникулы» для садоводов Псковской области в 2019 году могут быть продлены. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на Межрегиональном съезде представителей садоводов, фермеров и сельхозкооперативов заявил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников.

Переоценку кадастровой стоимости земли в Псковской области в 2016 году он назвал несправедливой. Михаил Ведерников поблагодарил председателя ПРОО «Комиссия по контролю за соблюдением законодательства и развитию садоводств Псковской области» Анну Войченко за то, что она оперативно обратилась в администрацию Псковской области и подняла этот вопрос.

На сегодня по поручению врио губернатора в администрации Псковской области создана Межведомственная рабочая группа по развитию садоводств. В 2017-2018 гг. для садоводов были введены «налоговые каникулы». «Если будет необходимо, будем продлевать "налоговые каникулы" в 2019 году», - пообещал Михаил Ведерников.

Глава Пскова Иван Цецерский отметил, что город, который первым принял решение о введении «налоговых каникул», сегодня уже прорабатывает вопрос их продления на 2019 год и вынесение вопроса на сессию Псковской городской Думы.

Михаил Ведерников добавил, что сотрудничество городских и областных властей с садоводами будет продолжено. Впереди еще решение многих вопросом, в том числе работа с недобросовестными землепользователями.