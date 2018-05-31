Общество

Митрополит Тихон находится с рабочим визитом в Ватикане

Председатель Патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон в составе делегации Русской православной церкви находится в рабочим визитом в Ватикане. Как пишет РИА Новости, в среду делегацию во главе с председателем отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Волоколамским Иларионом в ватиканском Зале Павла VI принял Папа Римский Франциск.

Служба печати Святого престола не распространяла официальной информации о содержании состоявшейся беседы.

Как стало известно РИА Новости, представители Московского патриархата, находящиеся в Риме по приглашению Итальянской епископской конференции, приняли участие в заседании рабочей группы РПЦ и Римско-католической церкви в рамках Форума-диалога по линии гражданских обществ России и Италии. Основной темой этой встречи стали проблемы, связанные с паломничеством к святым местам и так называемым «религиозным туризмом».

В этой связи стороны отметили глубину исторических культурных связей между Россией и Италией, а также традиционную приверженность наших народов христианским ценностям. Кроме того, участники встречи обратили большое внимание на проблему преследования христиан на Ближнем Востоке, а также уничтожения там древних христианских святынь.

Кроме того, в рамках визита в Латеранском дворце в Риме открылась просветительская историческая выставка «Новомученики и исповедники Церкви Русской», пишет ТАСС. Экспозиция подготовлена Патриаршим советом по культуре, Фондом содействия сохранению христианских ценностей при поддержке Министерства культуры РФ и Папских советов по культуре и по содействию христианскому единству.

Как рассказал на открытии председатель Патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон, это часть большой выставки, посвященной всей истории России, которая ранее проводилась в Москве, а потом проехала по стране. Часть, посвященная истории православной церкви, занимала центральное место и, по его словам, было важно привезти эту экспозицию в Рим, где почти два тысячелетия назад за свою веру погибали мученической смертью первые христиане. «Хоть их и разделяют 1900 лет, эти мученики являются духовными современниками», - сказал Тихон.

Владыка убежден, что мученичество должно восприниматься не как трагедия, а как победа духа. «И сейчас есть огромное количество мучеников - на Ближнем Востоке, в Азии, Африке, и это будет сопутствовать жизни церкви всегда. В Священном Писании сказано: "Что все желающие жить благочестиво в Иисусе Христе, гонимы будут". И церковь должна быть готова к этой не трагедии, а победе духа», - сказал он в беседе с корреспондентом ТАСС.

По мнению председателя Папского совета по культуре кардинала Джанфранко Равази, эта выставка будет интересна школьникам, и не только учащимся духовных учреждений, но простых итальянских школ, поскольку «обладает большой исторической ценностью». Он также убежден в высокой экуменической ценности этой выставки, напомнив фразу Папы Римского Франциска о единстве христиан, основанном на «крови страдания». «Мученичество продолжается и сегодня, и особенно страдают христиане. Фундаментализм в некотором смысле разрушил концепцию мученичества. Потому что смертники провозглашают себя мучениками, но это не так, они - простые убийцы. Настоящее мученичество - это совсем другое, это когда ты погибаешь за свою веру от руки других», - сказал кардинал в беседе с корреспондентом ТАСС.

Достаточно символично выбрано место для проведения выставки, которая продлится до 13 июня. Латеранский дворец - это первая резиденция Пап Римских. Он примыкает к одному из кафедральных храмов Рима - собору Святого Иоанна в Латеране, заложенному, как и собор Святого Петра, согласно легенде, императором Константином. Латеранский дворец еще знаменит тем, что именно там в 1929 году премьер-министр Италии Бенито Муссолини подписал с Ватиканом историческое соглашение, согласно которому папский город получил статус государства. Этот документ так и называют по названию дворца - Латеранскими соглашениями, годовщину которых Святой престол и Италия отмечают ежегодно на уровне двух правительств.