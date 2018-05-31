Общество

Количество внеплановых проверок на объектах с массовым пребыванием людей в Псковской области увеличилось в 2,3 раза

Количество внеплановых проверок пожарной безопасности в Псковской области в этом году увеличилось в 2,3 раза. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе парламентского часа в рамках сессии Псковского областного Собрания сообщил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Псковской области Владимир Якунин. Он пояснил, что увеличение связано с поручением правительства РФ после трагедии в торгово-развлекательном центре в Кемерове.

Всего с начала года проведено 365 внеплановых проверок. По их результатам 1887 нарушений выявлены на 182 объектах, выдано 204 предписания.

По результатам всех плановых и внеплановых проверок с начала года составлено 542 протокола об административных правонарушениях, вынесено 425 решений о назначении административных наказаний в виде штрафов, выдано 388 предупреждений.