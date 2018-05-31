Общество

5 класс пожарной опасности прогнозируют в большинстве районов Псковской области с 31 мая

С 31 мая по северу Псковской области сохранятся и в большинстве районов на остальной территории Псковской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность - 5 класс по региональной шкале. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Спасатели напоминают, нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет наложение административного штрафа или уголовную ответственность. Обнаружив очаг пожара, граждане обязаны немедленно принять меры к его тушению, а при невозможности потушить пожар своими силами - сообщить о нем в ближайшее подразделение пожарной охраны, лесничество, полицию или местную администрацию.

Напомним, при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.