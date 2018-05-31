Общество

Депутаты разрешили отдать псковский «Октябрь» в безвозмездное пользование молодежной организации

Депутаты Псковского областного Собрания разрешили отдать здание псковского кинотеатра «Октябрь» в безвозмездное пользование автономной некоммерческой организации «Центр развития молодежи «Лофт»». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующие изменения в областное законодательство в двух чтениях одобрили 35 депутатов.

Согласно принятому закону, АО «ИКЦ «Октябрь» исключен из прогнозного плана приватизации объектов собственности области. В перечень имущества, находящегося в собственности области, предоставляемого в безвозмездное пользование, вносится здание кинотеатра «Октябрь» общей площадью 1840,1 кв.м, расположенное по адресу: г. Псков, пл. Ленина, д. 3. Пользоваться помещениями будет автономная некоммерческая организация «Центр развития молодежи «Лофт»».

Депутат Псковского областного Собрания Лев Шлосберг («Яблоко») попросил у администрации области прокомментировать судьбу «Октября». Начальник управления образования Александр Седунов пояснил, что здание находится в областной казне и его предполагается отдать под региональный молодежный центр с современной инфраструктурой

«Что по-русски означает лофт?» - поинтересовался вице-спикер регионального парламента Анатолий Копосов (КПРФ). «Лофт - это открытое, публичное пространство, в котором каждый сможет использовать ресурсную базу для воплощения своих идей», - пояснил Александр Седунов.

Вице-спикер Виктор Остренко («Единая Россия») спросил, каким образом новая площадка будет соотноситься с существующим городским молодежным центром, который успешно работает и востребован в Пскове. Александр Седунов признал эффективность работы городской организации, но отметил, что сегодня у городского молодежного центра нет таких инфраструктурных современных пространств, которые появятся в «Октябре». Кроме того, лофт смогут использовать молодежные организации из районов области.

Напомним, ранее проектом ремонта и реставрации кинотеатра «Октябрь» занимался бывший художественный руководитель Театрально-концертной дирекции Дмитрий Месхиев. Он планировал сделать из «Октября» кинотеатр из трех залов для разного кино. Информационный туристский центр Псковской области должен был расположиться на втором этаже здания. Здесь же должны были появиться выставочное пространство, смотровая площадка и точки питания.