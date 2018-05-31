Общество

Марина Тевс и Тамара Финаженок переназначены на должности мировых судей в Локне и Пустошке

Депутаты Псковского областного Собрания тайным голосованием назначили двух мировых судей. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, Марина Тевс назначена на должность мирового судьи судебного участка № 8 в границах административно-территориального образования «Локнянский район».

Накануне на комитета по законодательству и местному самоуправлению председатель Псковского областного суда Валерий Кондратьев рассказал, что Марина Тевс имеет высшее юридическое образование и почти 8 лет является федеральным судьей.

Тамара Финаженок большинством голосов областных парламентариев назначена на должность мирового судьи судебного участка № 14 в границах административно-территориального образования «Пустошкинский район». Она также имеет высшее юридическое образование, работала на этой же должности 3 года.

И Тамара Финаженок, и Марина Тевс будут работать в своих должностях предстоящие 5 лет.

Спикер Псковского областного Собрания АЛександр Котов пожелал им успешной работы и справедливого правосудия.