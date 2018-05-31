Общество

Два закона, касающиеся волонтеров, приняли депутаты Псковского областного Собрания

Депутаты Псковского областного Собрания одобрили в двух чтениях проект закона «О внесении изменений в закон Псковской области «Об отдельных вопросах регулирования социального обслуживания граждан в Псковской области». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, решение принято на сессии регионального парламента 31 мая.

Накануне на заседании комитета по труду и социальной политике начальник главного государственного управления социальной защиты населения области Армен Мнацаканян пояснял, что законопроект приводит областное законодательство в соответствие с федеральным. «Речь идет о введении понятия «волонтер» и о полномочиях Общественной палаты в отношении независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания», - отметил он.

Депутат Лев Шлосберг («Яблоко») поинтересовался у субъекта законодательной инициативы, готов ли он к нововведениям, касающимся независимой оценки качества оказания услуг. Армен Мнацаканян назвал новации огромным плюсом и заверил, что деятельность комиссии при Общественной палате не будет формальной. «Это первый звоночек, такие комиссии будут созданы не только для нашей сферы», - отметил он.

Аналогичные поправки внесены в закон «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Псковской области». «Наш законопроект также приводит областное законодательство в соответствие с федеральным, уравнивая два понятия «волонтёрство» и «добровольчество», - прокомментировала документ начальник управления внутренней политики администрации региона Оксана Иванова. Законопроект также был принят в двух чтениях.