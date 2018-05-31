Общество

«Единороссы» собираются запретить курение у подъездов и в коммуналках

«Единая Россия» намерена законодательно запретить курильщикам дымить у подъездов и в коммунальных квартирах, пишет «Интерфакс».

«В самое ближайшее время мы подготовим поправки в законодательство, которые запретят курение на расстоянии 10 метров от входа в подъезды многоквартирных жилых домов, а также в помещениях коммунальных квартир, относящихся к общему имуществу жильцов», - сообщил в четверг представитель партии, член комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко.

Пресс-служба партии уточняет, что изменения в законодательство готовятся в рамках партпроекта «Здоровое будущее».

Как рассказал Н Герасименко, приходит большое количество обращений по поводу соседей, курящих в коммунальных квартирах, а также возле подъездов многоквартирных домов. «Люди, проживающие на низких этажах, вынуждены постоянно дышать табачным дымом через форточки. Это доставляет им дискомфорт», - отметил депутат.

Кроме того, он напомнил о подготовке и других законодательных решений, направленных на борьбу с курением.

«Не стоит забывать и о таком важнейшем механизме снижения числа курильщиков, как снижение ценовой доступности сигарет за счет повышения акцизов. Уже сейчас готовятся изменения в Налоговый кодекс с тем, чтобы с 1 января акцизы на табак были подняты на 20% с дальнейшим повышением с 2020 года», - сказал представитель парламентского большинства.