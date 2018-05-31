Общество

Директор школы №18 попросила Александра Козловского о содействии в создании зала-трансформера

С просьбой о содействии в ремонте школы №18 имени Героя Советского Союза В. Ф. Маргелова, расположенной на улице 23 Июля в Пскове, обратилась к депутату Госдумы Александру Козловскому директор учреждения Маргарита Ильина. С этим вопросом 31 мая она пришла в региональную общественную приемную партии «Единая Россия».

Разговор Ильина начала с рассказа о школе, в которой сейчас обучаются 890 детей. «На протяжении многих лет школа занимала на федеральном уровне топовые места. Например, дважды мы были победителями Всероссийского конкурса воспитательных систем образовательных организаций, дважды вошли в нацпроект «Образование», и учебное заведение получило в рамках этого проекта по миллиону. В прошлом году получили грантовую поддержку в размере 1 млн 9 тысяч рублей в рамках федеральной целевой программы «Инновации в воспитании». Но инфраструктура образовательного учреждения существенно отстает. Мы хоть и находимся в старом здании, но быть устаревшими не хотим, а хотим идти вперед вместе со всей страной», - сообщила она.

По словам директора, в настоящее время в школе фактически отсутствует актовый зал, и пока его заменяет столовая. «А детям нужна такая площадка. Мы хотим, чтобы был создан зал-трансформер, включающий актовый зал, конференц-зал и столовую, и нужна хорошая идея проектировщика», - пояснила она. «То есть сделать из того, что есть, «конфету»?» - уточнил парламентарий и получил утвердительный ответ.

Ильина отметила, что муниципальные власти не забывают о школе и выделяют средства на первоочередные нужды, однако в этом случае необходимы приличные вложения. «Давайте начнем работать, посмотрим, значится ли ваше учебное заведение в планах по ремонту», - сказал Козловский и пообещал обратиться по этому поводу к главе администрации города Пскова Александру Братчикову. Также он предложил привлечь к решению проблемы выпускников учебного заведения.