Общество

Среднестатистический алиментщик Псковской области - это мужчина в возрасте от 30 до 42 лет

В рамках акции «Судебные приставы – детям» в Управлении ФССП России по Псковской области составили портрет должника-алиментщика.

В настоящее время в УФССП России по Псковской области на исполнении находится 4725 исполнительных производств о взыскании задолженности по алиментным обязательствам. Проанализировав некоторые характеристики должников, специалисты Управления составили среднестатистический портрет алиментщика региона.

Итак, неплательщик алиментов в области - это мужчина в возрасте от 30 до 42 лет, который получает доход: заработная плата, пенсия, выплаты из Центра занятости населения и т.д.

Данная возрастная категория составляет 49,3 % от общего количества должников, в отношении которых возбуждены производства.

Если разбить неплательщиков алиментов по возрастным категориям, то картина получается следующая: 18-30 лет – 361 должник; 30-42 года – 2328; 42-54 года – 840; 54-66 лет – 107. Меньше всего алиментщиков в возрасте более 66 лет. Таких в Псковской области всего шесть человек. В целом около половины должников-мужчин в каждой возрастной категории имеют источник дохода.

Остальные, чуть более 1 тысячи или 23% алиментщиков - женщины. Основная возрастная категория должниц – 30-42 года (631 человек), что составляет 58% от общего числа женщин, а в категории 42—54 года – численность женского пола составляет 28%. Отметим также, что 12% — это матери в возрасте 18-30 лет, которые в основном лишены родительских прав.

Добавим, что совокупный долг родителей перед детьми составляет 847 миллионов рублей, а средняя задолженность каждого недобросовестного родителя перед своим ребёнком около 179 тысяч рублей.