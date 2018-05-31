Среднестатистический алиментщик Псковской области - это мужчина в возрасте от 30 до 42 лет

В рамках акции «Судебные приставы – детям» в Управлении ФССП России по Псковской области составили портрет должника-алиментщика.
В настоящее время в УФССП России по Псковской области на исполнении находится 4725 исполнительных производств о взыскании задолженности по алиментным обязательствам. Проанализировав некоторые характеристики должников, специалисты Управления составили среднестатистический портрет алиментщика региона.
Данная возрастная категория составляет 49,3 % от общего количества должников, в отношении которых возбуждены производства.
Если разбить неплательщиков алиментов по возрастным категориям, то картина получается следующая: 18-30 лет – 361 должник; 30-42 года – 2328; 42-54 года – 840; 54-66 лет – 107. Меньше всего алиментщиков в возрасте более 66 лет. Таких в Псковской области всего шесть человек. В целом около половины должников-мужчин в каждой возрастной категории имеют источник дохода.
Остальные, чуть более 1 тысячи или 23% алиментщиков - женщины. Основная возрастная категория должниц – 30-42 года (631 человек), что составляет 58% от общего числа женщин, а в категории 42—54 года – численность женского пола составляет 28%. Отметим также, что 12% — это матери в возрасте 18-30 лет, которые в основном лишены родительских прав.
Добавим, что совокупный долг родителей перед детьми составляет 847 миллионов рублей, а средняя задолженность каждого недобросовестного родителя перед своим ребёнком около 179 тысяч рублей.