Депутаты утвердили отчет об исполнении бюджета Пскова за 2017 год

Депутаты Псковской городской Думы утвердили отчет об исполнении бюджета города Пскова за 2017 год. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с сессии гордумы, с основным докладом по вопросу выступила заместитель начальника Финансового управления администрации города Елена Пономаренко.
По доходам бюджет исполнен в сумме 3 838 613, 5 тыс. рублей, по расходам - 3 911 327,1 тыс. рублей, с превышением расходов над доходами в 72 713,6 тыс. рублей. Исполнение бюджета зависело от размера поступающих безвозмездных поступлений. По сравнению с 2016 годом, в отчетном году объем безвозмездных поступлений в бюджет города уменьшился на 603,6 млн. рублей (22%). Это повлияло на доходную и расходную часть бюджета города 2017 года. По сравнению с 2016 годом, произошло уменьшение доходов и расходов бюджета на 529,4 млн рублей (12,1 %) и на 461,6 млн рублей (10,6%) соответственно.
В собственных доходах бюджета приоритетное место занимают налоговые доходы, доля которых в общем объеме налоговых и неналоговых платежей составила 87%. По сравнению с 2016 годом объем налоговых доходов увеличился на 76,1 млн рублей и составил 1 471,3 млн рублей.
Вместе с тем в 2017 году не выполнен план по поступлению в бюджет земельного налога на 37,8 млн рублей и единого сельскохозяйственного налога на 184,7 тыс. рублей. Неналоговых доходов в бюджет города поступило 224,2 млн. рублей – на 2 млн рублей меньше, чем за 2016 год. Недополучено неналоговых доходов 61 313,4 тыс. рублей. Основными причинами явилось низкое исполнение годовых назначений.
Расходы бюджета города в 2017 году на реализацию мероприятий, предусмотренных муниципальными программами, составили 3,5 млрд. рублей, что на 536,1 млн. рублей или на 13,3% меньше, чем в 2016 году. Расходы на реализацию программ социальной направленности составили 64,5% от расходов бюджета или 2 млрд. 522, 6 млн. рублей; на программы в области ЖКХ - 876,9 млн рублей, общеэкономического характера - 87,3 млн рублей, в сфере обеспечения безопасности - 13,7 млн. рублей.
Наиболее значимыми проектами, на которые направлялись бюджетные ассигнования за 2017 год, стали завершение строительства новой школы в Борисовичах, завершение реконструкции ул. Калинина с примыкающими к ней улицами Детская, Георгиевская, Красных Просвещенцев; реконструкция ул. Свердлова и прилегающих парковых зон. Установлено 12 детских площадок. В рамках бюджетных средств выполнен ремонт ряда школ и детских садов, изготовлена проектная документация на реконструкцию стадиона «Машиностроитель». Кроме того, в 2017 году приобретено 30 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на сумму 20,1 млн рублей (в 2016 году приобретена 51 квартира).
Проведено переоборудование входной группы и ремонт фойе в ГКЦ в целях обеспечения беспрепятственного доступа для инвалидов на сумму 3,9 млн рублей.
На строительство второй очереди улично-дорожной сети вокруг квартала «Северный» в створе ул. Инженерной и ул. Юности направлено 40,6 млн рублей. На капремонт и ремонт дворовых территорий в 2017 году по программе «Развитие и содержание дорожной сети» выделено 91,5 млн рублей, что на 43,5 млн. больше, чем в 2016 году. В целом на реализацию программ в области ЖКХ и дорожной деятельности направлено 876,9 млн рублей, включая поступления из областного и федерального бюджетов (в 2016 году - 948 млн рублей).
Депутаты гордумы утвердили отчет единогласно.