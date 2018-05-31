Общество

Депутаты утвердили отчет об исполнении бюджета Пскова за 2017 год

Депутаты Псковской городской Думы утвердили отчет об исполнении бюджета города Пскова за 2017 год. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с сессии гордумы, с основным докладом по вопросу выступила заместитель начальника Финансового управления администрации города Елена Пономаренко.



По доходам бюджет исполнен в сумме 3 838 613, 5 тыс. рублей, по расходам - 3 911 327,1 тыс. рублей, с превышением расходов над доходами в 72 713,6 тыс. рублей. Исполнение бюджета зависело от размера поступающих безвозмездных поступлений. По сравнению с 2016 годом, в отчетном году объем безвозмездных поступлений в бюджет города уменьшился на 603,6 млн. рублей (22%). Это повлияло на доходную и расходную часть бюджета города 2017 года. По сравнению с 2016 годом, произошло уменьшение доходов и расходов бюджета на 529,4 млн рублей (12,1 %) и на 461,6 млн рублей (10,6%) соответственно.



В собственных доходах бюджета приоритетное место занимают налоговые доходы, доля которых в общем объеме налоговых и неналоговых платежей составила 87%. По сравнению с 2016 годом объем налоговых доходов увеличился на 76,1 млн рублей и составил 1 471,3 млн рублей.



Вместе с тем в 2017 году не выполнен план по поступлению в бюджет земельного налога на 37,8 млн рублей и единого сельскохозяйственного налога на 184,7 тыс. рублей. Неналоговых доходов в бюджет города поступило 224,2 млн. рублей – на 2 млн рублей меньше, чем за 2016 год. Недополучено неналоговых доходов 61 313,4 тыс. рублей. Основными причинами явилось низкое исполнение годовых назначений.



Расходы бюджета города в 2017 году на реализацию мероприятий, предусмотренных муниципальными программами, составили 3,5 млрд. рублей, что на 536,1 млн. рублей или на 13,3% меньше, чем в 2016 году. Расходы на реализацию программ социальной направленности составили 64,5% от расходов бюджета или 2 млрд. 522, 6 млн. рублей; на программы в области ЖКХ - 876,9 млн рублей, общеэкономического характера - 87,3 млн рублей, в сфере обеспечения безопасности - 13,7 млн. рублей.



Наиболее значимыми проектами, на которые направлялись бюджетные ассигнования за 2017 год, стали завершение строительства новой школы в Борисовичах, завершение реконструкции ул. Калинина с примыкающими к ней улицами Детская, Георгиевская, Красных Просвещенцев; реконструкция ул. Свердлова и прилегающих парковых зон. Установлено 12 детских площадок. В рамках бюджетных средств выполнен ремонт ряда школ и детских садов, изготовлена проектная документация на реконструкцию стадиона «Машиностроитель». Кроме того, в 2017 году приобретено 30 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на сумму 20,1 млн рублей (в 2016 году приобретена 51 квартира).



Проведено переоборудование входной группы и ремонт фойе в ГКЦ в целях обеспечения беспрепятственного доступа для инвалидов на сумму 3,9 млн рублей.



На строительство второй очереди улично-дорожной сети вокруг квартала «Северный» в створе ул. Инженерной и ул. Юности направлено 40,6 млн рублей. На капремонт и ремонт дворовых территорий в 2017 году по программе «Развитие и содержание дорожной сети» выделено 91,5 млн рублей, что на 43,5 млн. больше, чем в 2016 году. В целом на реализацию программ в области ЖКХ и дорожной деятельности направлено 876,9 млн рублей, включая поступления из областного и федерального бюджетов (в 2016 году - 948 млн рублей).



Депутаты гордумы утвердили отчет единогласно.