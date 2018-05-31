Общество

УГХ Пскова предоставили помещение под архив

Имущественные вопросы рассмотрели депутаты Псковской городской Думы на сессии 1 июня. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, администрации города дано согласие на закрепление на праве оперативного управления за УГХ нежилого помещения на ул.Я. Фабрициуса, 6 для размещения архива. Площадь помещения - 93,6 кв. м.

В безвозмездное пользование Псковской областной организации инвалидов «Всероссийское общество слепых» передаются три нежилых помещения, расположенные на ул. Школьная, 19, сроком на пять лет.



Также депутаты дали согласие на предоставление в безвозмездное пользование Псковскому областному отделению Российского детского фонда части нежилого помещения площадью 102,8 кв на ул.Я. Фабрициуса, 2-а на пять лет.



Дому детского творчества дано согласие на предоставление в безвозмездное пользование Псковской городской организации ветеранов помещения для проведения литературных вечеров.