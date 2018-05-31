Общество

В Пушкинском заповеднике завершают подготовку к празднику. ФОТО

На знаменитой на весь мир Поэтической поляне близ мемориальной усадьбы «Михайловское» в Пушкинском заповеднике завершают подготовку к завтрашним гуляниям. В рамках LII Всероссийского Пушкинского праздника поэзии здесь будет работать множество интерактивных площадок.

Идут работы в будущей деревеньке Зуево

Гостям праздника покажут крестьянский быт XIX века и для этого воссоздали деревню Зуево, которая существовала там до возникновения усадьбы Михайловское.

На постройке, в которой разместится Почта Российской империи, кроют соломой крышу…

…а рядом красят в весёлый голубой цвет почтовые «верстовые» столбики

Лабиринты из сена уже готовы, и гости Михайловского, не дожидаясь праздника, их осваивают. У Лизы и ее мамы, которые приехали в музей из Острова, - получилось отыскать выход достаточно быстро.

Напомним, в этом году в Михайловском отметят 219 лет со дня рождения А.С. Пушкина и 260 лет со дня рождения няни поэта Арины Родионовны Яковлевой. Художественным руководителем торжеств стал глава Имперского русского балета, артист балета, солист Большого театра Гедиминас Таранда.