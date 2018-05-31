Общество

Конкурс дизайн-проектов по Народному парку Пскова будет объявлен на следующей неделе

Конкурс дизайн-проектов по Народному парку будет объявлен на следующей неделе. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил глава города Иван Цецерский на 11-й сессии гордумы, выступая перед депутатами с отчетом о деятельности в прошлом году.

Он напомнил, что в ходе 8-й сессии депутаты единогласно проголосовали за создание в городе Народного парка на территории Степановского лужка. Парк будет располагаться в границах берега реки Великой, застройки по улице Подвишенской, улицы Кузбасской дивизии и территории стадиона «Электрон». Постановлением главы сформирован Консультационный совет, в состав которого вошли депутаты Псковской городской Думы, сотрудники администрации города, архитекторы, озеленители, общественники, представители ветеранских организаций, Общественной палаты города и Молодежного совета, а также оргкомитет по реализации проекта. На данный момент происходит передача участка под создание парка в муниципальную собственность и постановка на кадастровый учет.

Для реализации проекта предполагается привлекать внебюджетные средства на благоустройство территории. Также будет объявлен конкурс по выбору названия и дизайн-проекта.

«Очень важно, чтобы в планировании и создании "Народного парка" активно участвовали обычные псковичи. Только так парк можно будет сделать удобным и для активного, и для спокойного отдыха людей всех возрастов, отвечающим требованиям доступной среды и, главное - подлинно народным. Поэтому все предложения будут вынесены на общественное обсуждение», - отметил Иван Цецерский.

Обязательным условием создания парка, по его словам, станет его доступность для маломобильных групп населения - за этим проследят общественные организации инвалидов, которые вошли в состав оргкомитета. Основное требование к будущему парку - он должен стать многофункциональным, интересным и удобным для граждан всех возрастов, пригодным и для активного, и для спокойного отдыха.