Общество

2,5 млрд рублей нужно на приведение 957 неблагоустроенных дворов Пскова в нормативное состояние

2,5 млрд рублей необходимо на приведение в нормативное состояние 957 неблагоустроенных дворов Пскова. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил глава города Иван Цецерский на 11-й сессии гордумы, выступая перед депутатами с отчетом о деятельности в прошлом году.

Ремонт дворов, по его словам, - одна из самых проблемных задач, стоящих перед городскими властями. Для приведения в нормальное состояние всех псковских дворов, особенно с учетом современных нормативных требований по организации доступной среды, потребностей в организации дополнительных парковочных мест, обустройства детских и спортивных площадок, требуется сумма, сопоставимая со всей расходной частью городского бюджета.

«Перечень проблем усугубляется тем, что во многих дворах асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров пришло в негодность, асфальтобетонное покрытие на 35% придомовых территорий имеет высокий физический износ. Недостаточно производились работы по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка новых деревьев и кустарников», - сообщил глава Пскова. В ряде дворов, по его словам, отсутствует достаточное освещение придомовых территорий, необходимый набор малых архитектурных форм. Кроме того, все еще не сформировался высококонкурентный рынок работ по благоустройству дворов, что сказывается на их качестве.

В Пскове 957 неблагоустроенных дворов, для приведения их в нормативное состояние необходимо около 2,5 млрд рублей. В 2017 году на ремонт дворовых территорий и проездов к ним выделено 91,46 млн рублей - (57,64 млн рублей - из городского бюджета, 33,82 млн рублей - из областной казны). В 2018 году предусмотрены средства в размере 46,62 млн рублей в том числе 38,44 млн рублей - из городского бюджета, 8,17 млн рублей - средства областного бюджета).

В связи с этим особую роль Иван Цецерский отвел депутатам, которые выступают посредниками между жителями, администрацией города и подрядчиками, контролируют ход работ и привлекают к этому процессу активных местных жителей. В рамках двух заключенных муниципальных контрактов в 2017 году были отремонтированы 27 дворовых территории, 2 проезда к многоквартирным домам. По ряду дворов работы выполнены частично, будут закончены в текущем году, доложил глава Пскова.