За неиссякаемый энтузиазм поблагодарил главу Пскова депутат Денис Иванов

За неиссякаемый энтузиазм поблагодарил главу Пскова Ивана Цецерского депутат Псковской городской Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Денис Иванов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с сессии Псковской гордумы, после того, как глава города отчитался о своей работе за 2017 год, Денис Иванов поблагодарил его за эффективную работу на благо города.
«На сегодня по 12 муниципальным программам в Пскове израсходовано 3,5 млрд рублей, из них почти 2 ушло на социальные расходы - субсидии и субвенции. Остается 1 млрд 400 млн рублей. То есть на одного жителя бюджет тратит в среднем 600 рублей в месяц. Для сравнения, на квартплану каждй человек тратит не менее 1000 рублей», - отметил Денис Иванов.
Он поблагодарил главу города за неиссякаемый энтузиазм. «Хоть Иван Николаевич и давно возглавляет город, он продолжает о нем заботиться. Город убран, освещен, активно закладываются новые парки», - перечислил руководитель фракции. «Спасибо и так держать. Надеюсь, мы с успехом проведем Ганзу», - заключил он.