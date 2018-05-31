Общество

У нас есть план Б, как провести Ганзу в стесненных условиях - Иван Цецерский

«У нас есть план Б, как провести Ганзу в стесненных условиях, при дефиците финансирования», - заявил глава города Иван Цецерский, отвечая на вопросы депутатов после своего отчета о работе в 2017 году, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.



«Многие говорят: "Достали вы уже со своей Ганзой". Да Ганза нам нужна, чтобы получить деньги на развитие города», - объяснил он.



«У нас есть план Б, как провести Ганзу в стесненных условиях. Будет бедненько, но чистенько или чистенько, но бедненько», - заключил Иван Цецерский.