Общество

Псковские коммунисты признали результаты работы главы города неудовлетворительными

Коммунисты Псковской городской Думы признали результаты работы главы Пскова неудовлетворительными. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на сессии 1 июня по итогам отчета главы города Ивана Цецерского о деятельности за 2017 год сообщил руководитель фракции КПРФ Дмитрий Михайлов.

«Фракция КПРФ изучила отчет главы города, провела аналитику в сравнении с отчетами за предыдущие годы. Но помимо хозяйственных вопросов тут есть политические», - заметил коммунист.

Одним из необходимых путей для улучшения ситуации в Пскове он назвал смену власти в городе, «и эта работа набирает обороты».

«При принятии решения по отчету главы города мы принимали во внимание рекомендации вышестоящих органов и желание псковичей о смене руководства в Пскове. Как руководитель фракции ПРФ предлагаю результаты деятельности главы города признать неудовлетворительными», - отметил он.