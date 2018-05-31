Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Выиграй мясо для пикника
Летнее меню в «Карл Фридрих»
какая обувь вредна для ребенка?
Новый митрополит Псковщины
Что решили депутаты?
Программа праздника поэзии
вечный «Магеллан»
Телефон прямого эфира 56-73-72
благотворители или мошенники?
Booking - наше все?
Информационные стенды таблички, вывески
возвращать ли "Россию" на набережную?
ещё Общество 31.05.2018 11:0530 Митрополит Тихон находится с рабочим визитом в Ватикане 01.06.2018 17:210 Учащиеся Пушкиногорской санаторной школы-интерната совершили очередной водный поход 01.06.2018 17:130 Как добраться до Мелетово, обсудили члены Общественного совета по вопросам культурного наследия в Пскове  01.06.2018 16:432 В РПЦ ополчились против церковных туалетов 01.06.2018 16:300 Профильный ЕГЭ по математике прошел в России без серьезных сбоев - Рособрнадзор 01.06.2018 16:230 Торфопредприятие, детский сад и Дом культуры посетили в ходе рабочей поездки в Плюсский район Михаил Ведерников и Александр Котов
 
Самое популярное 30.05.2018 13:358 В июне в Псковской области прогнозируют осадки на 50% выше нормы 31.05.2018 09:3257 В России сократят треть служащих 31.05.2018 13:306 Заморозки до -2 градусов прогнозируют в Псковской области ночью 1 июня 29.05.2018 13:2469 Монтаж инсталляции «Россия начинается здесь» в Пскове приостановлен по решению суда 30.05.2018 15:3935 Псковский кинотеатр «Октябрь» могут отдать в безвозмездное пользование
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Традиционный праздник Детского фонда ко Дню защиты детей прошел в Пскове 

01.06.2018 15:58|ПсковКомментариев: 0

31 мая состоялся традиционный праздник Псковского областного отделения Российского детского фонда ко Дню защиты детей. Традиция такого мероприятия появилась у Детского фонда еще в 1988 году. В этот раз в Псков приехали 120 ребят из 9 интернатных учреждений Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в общественной организации. 

«Проводить на День защиты детей праздник для воспитанников школ-интернатов - добрая традиция Детского фонда. Очень приятно слышать от педагогов, что ребята действительно с нетерпением ждали этого праздника. Очень приятно видеть улыбающиеся лица детей и понимать, что эти улыбки им подарили мы с вами. Детская радость всегда заразительна» – отметил председатель Детского фонда Юрий Сорокин.

В начале праздничного дня воспитанники школ-интернатов посмотрели мультфильм «Садко», а потом отправились в аквапарк. Целых три часа ребята резвились в бассейне, катались с горок. Тем, кто не умеет плавать, помогали волонтеры Детского фонда – студенты Псковского государственного университета.

Детский фонд благодарит руководство кинотеатра «Мираж Синема» и аквапарка «Акваполис» за максимально выгодные льготные условия, благодаря которым удалось пригласить на праздник большее количество детей.

Спортивно-развлекательная программа продолжилась праздничным обедом в кафе. Ребят навестила Наталия Соколова - уполномоченный по правам ребенка в Псковской области. Она поздравила с наступающим праздником, а дети рассказали о школьных успехах и планах на лето.

В завершение праздника маленькие гости получили подарки.  

От лица подопечных Детский фонд выражает сердечную благодарность всем отзывчивым помощникам. Огромное спасибо за яркие впечатления и радость детей. 

Теги: #Детский фонд #дети #Акваполис
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
За кого вы проголосовали бы на выборах губернатора Псковской области, если бы голосование состоялось в ближайшее воскресенье?
В опросе приняло участие 2633 человека
Лента новостей
Последние новости
01.06.2018, 17:280 Общественники будут просить аудиенции у митрополита Тихона 01.06.2018, 17:240 В Острове петербуржец незаконно проник в чужую квартиру 01.06.2018, 17:210 Учащиеся Пушкиногорской санаторной школы-интерната совершили очередной водный поход 01.06.2018, 17:130 Как добраться до Мелетово, обсудили члены Общественного совета по вопросам культурного наследия в Пскове 
01.06.2018, 16:453 Пьяного водителя задержали росгвардейцы на улице Кузбасской дивизии 01.06.2018, 16:433 В РПЦ ополчились против церковных туалетов 01.06.2018, 16:396 Более 40 тысяч бутылок нелегального алкоголя стоимостью в 6,5 млн рублей изъяли псковские полицейские. ФОТО и ВИДЕО 01.06.2018, 16:380 Участники велопробега в Великих Луках соберут из своих велобайков один большой велосипед
01.06.2018, 16:300 Профильный ЕГЭ по математике прошел в России без серьезных сбоев - Рособрнадзор 01.06.2018, 16:230 Торфопредприятие, детский сад и Дом культуры посетили в ходе рабочей поездки в Плюсский район Михаил Ведерников и Александр Котов 01.06.2018, 16:195 Михаил Ведерников обсудил с представителями Ассоциации европейского бизнеса потенциальные направления сотрудничества 01.06.2018, 16:170 Псковские энергетики устраняют последствия падения фонарного столба  на Октябрьском проспекте
01.06.2018, 16:117 Водитель «ВАЗа» сбил столб напротив «Максимуса», после чего врезался в куст и в «Мерседес» 01.06.2018, 16:090 Книгу, какая была в библиотеке Ганнибала, можно увидеть на выставке в Михайловском 01.06.2018, 16:060 Печоры, Пушкинские Горы, Бежаницы и Себеж могут войти в «Серебряное ожерелье России» 01.06.2018, 15:580 Традиционный праздник Детского фонда ко Дню защиты детей прошел в Пскове 
01.06.2018, 15:490 В День защиты детей в Великих Луках на площади Матросова состоялся праздник 01.06.2018, 15:422 Кампусы и интенсивы: Центр науки и спорта «Без предела» организует летний отдых для детей 01.06.2018, 15:361 В Псковской области возбуждено уголовное дело в связи с контрабандой хребтов и голов лосося и форели 01.06.2018, 15:280 Энергетики, спасатели и собаки напомнили воспитанникам Детской деревни-SOS в Пскове правила безопасности 
01.06.2018, 15:2416 Опора освещения упала на проезжую часть на Октябрьском проспекте в Пскове. ФОТО 01.06.2018, 15:229 Олег Брячак: Неправильно обвинять главу Пскова во всех проблемах, которые в городе творятся 01.06.2018, 15:182 Облсовпроф призывает администрацию области разработать варианты сохранения Псковской ГРЭС 01.06.2018, 15:170 18 депутатов проголосовали за утверждение отчета главы Пскова
01.06.2018, 15:172 Псковские коммунисты признали результаты работы главы города неудовлетворительными 01.06.2018, 15:110 Взрыв на детском мероприятии, в результате которого пострадали 8 детей, попал на видео 01.06.2018, 15:096 Выборы-2018: битва за псковскую землю 01.06.2018, 15:050 В РФ исчезли «безымянные» сберкнижки и сертификаты
01.06.2018, 15:026 К вопросу присоединения части Псковского района к Пскову намерены вернуться после избрания нового руководства муниципалитета 01.06.2018, 14:5748 У нас есть план Б, как провести Ганзу в стесненных условиях - Иван Цецерский 01.06.2018, 14:560 За неиссякаемый энтузиазм поблагодарил главу Пскова депутат Денис Иванов 01.06.2018, 14:550 Мы счастливы вдвойне, потому что у нас есть и Пушкин, и Фаворский - сотрудник выставочной службы «Михайловского»
01.06.2018, 14:540 Началась работа секций IX Международных Александро-Невских чтений 01.06.2018, 14:490 Городской туристический инфоцентр планируется открыть на Георгиевской набережной в Пскове 01.06.2018, 14:433 Иван Цецерский: Все активнее псковичи для связи с городскими властями используют соцсети 01.06.2018, 14:401 Благотворители планируют помочь Пскову с табличками для слабовидящих
01.06.2018, 14:392 2,5 млрд рублей нужно на приведение 957 неблагоустроенных дворов Пскова в нормативное состояние  01.06.2018, 14:371 Иван Цецерский: Проблема жилья - одна из основных, с которыми обращаются жители Пскова к депутатам и администрации 01.06.2018, 14:320 Александр Кузнецов предложил председателю Координационного совета профорганизаций Печорского района войти в комиссию по оценке ямочного ремонта в Сенно 01.06.2018, 14:270 Псковские курсанты совершили увлекательное путешествие в мир литературы, приняв участие во Всероссийской акции «Читай, страна!»
01.06.2018, 14:262 Конкурс дизайн-проектов по Народному парку Пскова будет объявлен на следующей неделе 01.06.2018, 14:250 В Пушкинском заповеднике завершают подготовку к празднику. ФОТО 01.06.2018, 14:222 Конструктивный диалог с региональной властью стал залогом успешного решения вопросов жизни Пскова - Иван Цецерский 01.06.2018, 14:216 Регистратор: ДТП на Юбилейной. Кто виноват?
01.06.2018, 14:153 Иван Цецерский: Новый созыв гордумы показал, что депутаты способны вести открытый диалог 01.06.2018, 13:537 «Яблоко» предлагает ликвидировать третьи и вторые смены в школах за счет сверхдоходов от нефти и газа 01.06.2018, 13:481 Псковские росгвардейцы посетили Областной центр семьи 01.06.2018, 13:380 Декораторы «Ленфильма» строят площадки для Пушкинского праздника поэзии в Михайловском
01.06.2018, 13:360 Антон Минаков об отчете Михаила Ведерникова: Фракция ЛДПР получила полные ответы на свои вопросы 01.06.2018, 13:1316 Кремль назвал ситуацию с «убийством» Бабченко развесистой клюквой 01.06.2018, 13:042 В Пскове будут судить дебошира, который размахивал винтовкой Мосина на детской площадке 01.06.2018, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Урбаноиды»
01.06.2018, 13:0211 Коммунист Петр Алексеенко об отчете врио губернатора: Видно, что человек старается 01.06.2018, 12:590 Государство удвоило взносы псковичей-участников Программы софинансирования пенсионных накоплений 01.06.2018, 12:530 Безопасность детей в интернете стала темой встреч псковских сторонников «Единой России» с родителями 01.06.2018, 12:500 Депутаты Псковской гордумы утвердили отчеты о деятельности комитетов
01.06.2018, 12:471 В Пскове обновят фасад дома, где жил Почетный гражданин Василий Куличков 01.06.2018, 12:403 В Псковском драмтеатре подводят итоги 112-го театрального сезона 01.06.2018, 12:402 Дороговизной планируемого благоустройства двора на Народной, 12 заинтересовался депутат Александр Баев 01.06.2018, 12:384 Восемь детей госпитализированы с ожогами из здания иркутского торгового центра
01.06.2018, 12:330 Депутаты Псковского областного Собрания проведут традиционные приемы граждан в июне  01.06.2018, 12:330 Как получить поддержку при работе с официальным сайтом ведомства напомнил псковский Росреестр 01.06.2018, 12:282 УГХ Пскова предоставили помещение под архив 01.06.2018, 12:160 Псковская городская поликлиника приглашает бесплатно пройти флюорографию легких
01.06.2018, 12:130 Заслуженный строитель Леонид Старостенко будет награжден медалью «За заслуги перед Псковом» 01.06.2018, 11:533 Пельмени, сосиски, котлеты со скидкой: летняя акция стартовала в магазинах ТМ «Соловьи» 01.06.2018, 11:510 54 малоимущих псковских семьи улучшили свои жилищные условия в 2017 году 01.06.2018, 11:480 «Псков» стал победителем областной Спартакиады учащихся по футболу
01.06.2018, 11:4614 В Пскове будут судить криминального авторитета, который приставал к девушке в одном из кафе, а потом пытался дать взятку полицейскому 01.06.2018, 11:452 Конкурсы на ремонт дворов в Пскове будут разыгрывать в феврале 01.06.2018, 11:397 Вода в Великой у псковского пляжа не соответствует нормативам 01.06.2018, 11:340 Псковская гордума утвердила отчет об исполнении бюджета за первый квартал 2018 года
01.06.2018, 11:2918 Еще на одной АЗС в Пскове 92-й бензин преодолел показатель в 41,5 рубля за литр 01.06.2018, 11:286 Узнать имя «героя», который в Генплане Пскова перевел территорию радиозавода в складскую зону, попросил Олег Брячак 01.06.2018, 11:280 60 объектов охватила контролем КСП Пскова в 2017 году 01.06.2018, 11:250 Из-за износа на системах жизнеобеспечения населения Пскова в 2017 году произошло 860 аварийных отключений
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.