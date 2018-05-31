Общество

Традиционный праздник Детского фонда ко Дню защиты детей прошел в Пскове

31 мая состоялся традиционный праздник Псковского областного отделения Российского детского фонда ко Дню защиты детей. Традиция такого мероприятия появилась у Детского фонда еще в 1988 году. В этот раз в Псков приехали 120 ребят из 9 интернатных учреждений Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в общественной организации.

«Проводить на День защиты детей праздник для воспитанников школ-интернатов - добрая традиция Детского фонда. Очень приятно слышать от педагогов, что ребята действительно с нетерпением ждали этого праздника. Очень приятно видеть улыбающиеся лица детей и понимать, что эти улыбки им подарили мы с вами. Детская радость всегда заразительна» – отметил председатель Детского фонда Юрий Сорокин.

В начале праздничного дня воспитанники школ-интернатов посмотрели мультфильм «Садко», а потом отправились в аквапарк. Целых три часа ребята резвились в бассейне, катались с горок. Тем, кто не умеет плавать, помогали волонтеры Детского фонда – студенты Псковского государственного университета.

Детский фонд благодарит руководство кинотеатра «Мираж Синема» и аквапарка «Акваполис» за максимально выгодные льготные условия, благодаря которым удалось пригласить на праздник большее количество детей.

Спортивно-развлекательная программа продолжилась праздничным обедом в кафе. Ребят навестила Наталия Соколова - уполномоченный по правам ребенка в Псковской области. Она поздравила с наступающим праздником, а дети рассказали о школьных успехах и планах на лето.

В завершение праздника маленькие гости получили подарки.

От лица подопечных Детский фонд выражает сердечную благодарность всем отзывчивым помощникам. Огромное спасибо за яркие впечатления и радость детей.