Общество

Торфопредприятие, детский сад и Дом культуры посетили в ходе рабочей поездки в Плюсский район Михаил Ведерников и Александр Котов

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов 1 июня принял участие в рабочей поездке врио губернатора Михаила Ведерникова в Плюсский район – муниципальное образование входит в границы избирательного округа №19, по которому избран депутат. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Первым объектом, который осмотрел глава региона, стало предприятие ООО «Пиндструп», занятое добычей и переработкой торфа. Месторождение «Заплюсские мхи» считается уникальным на северо-западе России. По прогнозам специалистов экологически чистых запасов торфа хватит для стабильной добычи на протяжении ста лет. При этом характеристики залежи позволяют добывать торф как для изготовления субстрата для растений и производства компоста, так и для производства топливных брикетов.

«Но мы работаем только на сельское хозяйство, обеспечиваем торфом все питомники и садовые центры Псковской области, реализуем по всей стране», - рассказал руководитель предприятия Виктор Гейлер. Таких производств в России всего 5-7, основная часть из них находится на северо-западе. «Пиндструп» начинал с коллектива всего в девять человек, сейчас на нём трудится 120 человек в зимний период и до 180 летом. В следующем году завод отметит двадцатилетие.

После осмотра торфопредприятия Михаил Ведерников и Александр Котов переехали в посёлок Заплюсье и осмотрели детский сад – 4 марта в дошкольном учреждении прорвало трубу отопления, горячая вода несколько часов заливала два этажа. Теперь здание требует срочных противоаварийных работ. Необходимо менять электропроводку, оконные и дверные блоки, ремонтировать систему теплоснабжения и пищеблок, а в завершение выполнить косметический ремонт.

По предварительным подсчётам на восстановление дошкольного учреждения необходимо более трёх миллионов рублей. Без этих вложений детсад не сможет возобновить работу с 1 сентября. С просьбой о помощи к Александру Котову в ходе приёма уже обращались заведующая Вера Тихонова и заместитель главы администрации района Наталья Иванова.

Детский сад для Заплюсье является важным объектом: половина его воспитанников – дети сотрудников торфопредприятия, работающих посменно.

«Надеемся на защиту наших детей, особенно в такой день, - обратилась к Михаилу Ведерникову Вера Тихонова, показав помещения детсада. Глава региона пообещал найти средства на помощь дошкольному учреждению. Вера Тихонова в свою очередь заверила, что при поступлении денег работы начнутся немедленно.

В завершение поездки глава региона и председатель Собрания заехали в районный Дом культуры в посёлке Плюсса. В 2015 году в учреждении отремонтировали две трети крыши, в 2017-м благодаря участию в партийном проекте «Единой России» за счёт федеральных средств удалось сделать косметику в зрительном и репетиционном залах. На сегодня остаётся ремонт части кровли и приобретение кресел для зала. При этом траты взаимосвязаны: ставить новую мебель без ремонта кровли нецелесообразно. В результате основную часть почти отремонтированного здания районного ДК использовать невозможно.

«Как же так вышло, что ремонт зала сделали раньше крыши?» – поинтересовался Михаил Ведерников. Александр Котов пояснил, что средства партийного проекта были целевые, и потратить их можно было только на текущий ремонт, а работы по кровле относятся к капитальным. «А свои найти не удалось», – рассказал депутат и добавил, что в этом году ДК вновь заявлялся на участие в партийном проекте «Сельские дома культуры». «Если получится отремонтировать кровлю за счёт областных средств, то 1 миллион партийного проекта можно будет использовать на кресла и оставшуюся косметику», – отметил Александр Котов.

«Выделим необходимые средства на крышу, сегодня же дам поручение. Надеюсь, в ближайшее время все работы будут выполнены, - резюмировал Михаил Ведерников. «Приглашайте нас на концерт, мы с Александром Алексеевичем обязательно приедем», - пообещал глава региона самодеятельному певческому коллективу, на репетицию которого участники рабочей поездки заглянули во время осмотра Дома культуры.