Общество

В Пулково открылась выставка, посвященная заповедной природе Псковского края

Фотовыставка природы Полистовского государственного заповедника, расположенного в Псковской области, открылась в аэропорту Пулково. Экспозиция знакомит жителей и гостей Северной столицы с естественными красотами и деятельностью охраняемой территории, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе заповедника.

Пассажиры Пулково имею возможность полюбоваться пейзажами и обитателями верховых болот Приильменской низменности, рассмотреть снятые профессиональными фотографами завораживающие виды дикой природы, редких зверей и птиц.

Кроме того, экспозиция рассказывает о деятельности заповедника как природоохранного учреждения. На фотографиях можно увидеть, как проводятся научные исследования, кто охраняет заповедную природу России, как устанавливают фотоловушки, а также узнать, чем занимаются волонтеры и что такое ответственный экологический туризм.

Фотовыставка Полистовского заповедника открыта в зале вылета внутренних рейсов и продлится в аэропорту Пулково до конца июня 2018 года.