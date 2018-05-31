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Общество

Полицейские и общественники навестили детей, оставшихся без попечения родителей

01.06.2018 18:48|ПсковКомментариев: 0

Международный день защиты детей, который отмечается 1 июня, принес воспитанникам приюта для детей и подростков, оставшихся без попечения родителей, много ярких впечатлений.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в областном центре в гости к ребятам пришли псковские полицейские и представители Общественного совета при УМВД России по городу Пскову. От имени руководства УМВД юных граждан поздравили помощник начальника Управления полковник внутренней службы Артур Зинин и начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела УУП и ПДН Ирина Зорина. Они пожелали ребятам здоровья, хорошего настроения, прекрасного лета и вручили виновникам торжества в подарок телевизор.

Инспектор по пропаганде ОГИББДД УМВД России по городу Пскову Юлия Федорова напомнила детям об основных правилах поведения на дороге, призвала их быть внимательными и осторожными. На помощь к Юлии пришли сказочные герои – зайцы по имени Прыг и Скок. Они помогли провести веселую игру «Собери дорожный знак».

Соревновались три команды. Маленькие пешеходы успешно справились с заданием. Кроме того, они смогли объяснить значение каждого знака. В награду участники игры получили фликеры.

Общительные зайчики Прыг и Скок, в роли которых выступили ученицы 9-х классов Виктория Яковлева и Анна Соловьева, а также выпускница ПсковГУ Ирина Терехова организовали для ребят познавательные игры и эстафеты.

Праздник получился веселым, интересным и подарил всем его участникам хорошее настроение. После фотосессии, ставшей уже традицией, воспитанники поблагодарили стражей порядка и общественников за эту встречу и попросили почаще навещать их.

Теги: #дети
Источник: Псковская Лента Новостей
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