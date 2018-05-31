Общество

Восемь НКО Псковской области выиграли президентские гранты на сумму 16 млн рублей

Восемь НКО Псковской области выиграли президентские гранты на общую сумму 16 млн рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении внутренней политики администрации региона.

НКО будут реализовывать общественные инициативы в сфере социальной защиты и поддержки граждан, сохранения исторической памяти, пропаганды здорового образа жизни, поддержки науки, образования и просвещения, охраны окружающей среды и животных, развития общественной дипломатии.

Среди организаций, получивших государственную поддержку в 2018 году:

Псковская региональная общественная организация «Общество защиты животных» с проектом по созданию стерилизационного пункта для бездомных животных

Псковское областное отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» (проект для детей из неблагополучных семей «Мяч Дружбы»)

региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» (проект «Университет серебряного возраста - дорога к долголетию «80+«)

областная общественная организация «Ассоциация гуманитарной культуры» (проект «Пограничье как культурный мост: псковско-рижские языковые и литературные связи в прошлом, настоящем и будущем»)

Псковская областная общественная организация многодетных семей «Дети - наше будущее» (проект «Путешествие к истокам»)

Великолукская городская общественная организация «Еврейский благотворительный центр «Маген Хэсэд» (проект «Все вместе»)

Псковская региональная общественная организация «Военно-патриотический спортивный клуб «Шторм»

Общественная организация «Псковский областной еврейский благотворительный центр «ХЭСЭД ИЦХАК» («Милосердие»).

В 2018 году на участие в первом конкурсе грантов президента Российской Федерации от социально ориентированных некоммерческих организаций Псковской области было подано 39 проектов. Из них восемь проектов по семи направлениям стали победителями первого конкурса.

Реализация мероприятий проектов будет проходить с 1 июня 2018 года по 30 ноября 2019 года.