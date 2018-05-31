Общество

Еще 13 молодых семей Псковской области улучшат свои жилищные условия

В этом году еще 13 молодых семей Псковской области получили свидетельства на улучшение своих жилищных условий, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном государственном управлении социальной защиты населения Псковской области.

На эти цели направлено около 12 млн рублей, из них 5 млн - федеральное финансирование в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации на 2018-2025 годы». Средства поступили в регион благодаря целенаправленной работе врио Губернатора Михаила Ведерникова с министерством строительства РФ.

Напомним, молодая семья-участница подпрограммы имеет право оформить жилищный кредит на приобретение или строительство жилого помещения до получения свидетельства о праве на социальную выплату. В дальнейшем субсидию можно использовать для погашения основного долга или процентов по кредиту.

Одно из условий участия в подпрограмме - возраст обоих супругов (или родителя в неполной семье) не должен превышать 35 лет включительно. Молодая семья должна соответствовать возрастному критерию вплоть до включения ее в список претендентов.

Всего за время действия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Псковской области» свои жилищные условия смогли улучшить более тысячи молодых семей региона.