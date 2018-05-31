Общество

Игорь Чевжик: Власти Великих Лук заинтересованы в том, чтобы в городе были только безопасные детские площадки

В связи с несчастным случаем на детской площадке, произошедшем 11 мая в Великих Луках, в соответствии с поручением врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о проведении комплексной проверки всех детских площадок и игровых зон в городе на соответствие нормам безопасности, управляющие компании, обслуживающие жилой фонд города Великие Луки, провели ревизию и инвентаризацию детских площадок города на предмет их соответствия требованиям действующего законодательства.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе города, в рамках этих работ управляющие компании совместно с жителями многоквартирных домов принимали решение о конкретных действиях, которые должна предпринять управляющая компания, чтобы обезопасить детей от не отвечающих требованиям безопасности игровых элементов.

Как пояснил глава администрации города Игорь Чевжик, в рамках существующего законодательства администрация города не имеет права диктовать, как собственникам многоквартирных домов распоряжаться территорией, принадлежащей многоквартирному дому и установленными на ней элементами. Органы исполнительной власти могут рекомендовать привести данную территорию в соответствие требованиям законодательства Российской Федерации. Территорией многоквартирного дома распоряжаются его собственники в лице управляющей компании, ТСЖ, ЖСК и других форм управления МКД.

С целью принятия решения по вопросу приведения детских площадок в соответствие требованиям безопасности управляющие компании проводят общие собрания жильцов многоквартирных домов. На таком собрании необходимо обязательное присутствие максимального числа жильцов, чтобы принять общее решение о дальнейшем использовании или демонтаже каждого из игровых элементов детской площадки. Данное решение принимается на основании предложений, поступивших от жильцов конкретного многоквартирного дома, на территории которого находится детская игровая площадка.

Как добавил Игорь Чевжик, администрация города заинтересована в том, чтобы на территории города Великие Луки были только безопасные детские площадки, исключающие травматизм детей. С этой целью администрацией города в 2017 году в рамках программы «Современная комфортная городская среда» было обустроено 14 дворовых территорий в соответствии с требованиями безопасности. В 2018 году в рамках программы «Современная комфортная городская среда» планируется комплексное обустройство 17 дворовых территорий. Работа будет продолжена.