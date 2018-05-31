Общество

Великолукские полицейские поздравили детей с праздником

В Международный день защиты детей сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки побывали в подшефном детском учреждении. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, сегодня, 1 июня, в «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» расположенный на улице Щорса в Великих Луках, пришли инспектор по делам несовершеннолетних майор полиции Ольга Рассадина и инспектор по пропаганде ГИБДД майор полиции Ольга Воробьева.

Для воспитанников гости организовали конкурсы. Стражи порядка отметили и участников объявленного ранее конкурса поделок по правоохранительной тематике. Ребятам были вручены подарки и сладкие призы.

Директору учреждения Ирине Гололобовой вручили благодарственное письмо от имени руководства УМВД России по Псковской области.