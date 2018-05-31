Общество

Свою первую Божественную литургию в кафедральном соборе Пскова митрополит Тихон совершит 3 июня

3 июня, в день праздника Владимирской иконы Божией Матери, митрополит Псковский и Порховский Тихон совершит свою первую Божественную литургию в кафедральном соборе города Пскова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии, ему будет сослужить епископ Гдовский Фома и клирики собора.

На литургии будут петь хоры Сретенской духовной семинарии и хор Псковского кафедрального собора.

Ранее, 2 июня, в Псково-Печерском монастыре митрополит совершит Всенощное бдение в канун празднования Владимирской иконы Божией Матери. За богослужением будет петь хор Сретенской духовной семинарии и хор Псково-Печерского монастыря.