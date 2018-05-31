Общество

Центр науки и спорта «Без Предела» посетили воспитанники Псковского детского дома

Центр науки и спорта «Без предела» посетили воспитанники Псковского детского дома. Праздничные мероприятия, приуроченные к Международному дню защиты детей прошли в СРП «Простория». Организатором праздничных площадок выступил Совет по молодежной политике Пскова при поддержке депутата городской Думы Дмитрия Барабанова.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей депутат, в ходе мероприятий самые маленькие воспитанники посетили детский лабиринт, батутные арены и попробовали свои силы на игровых симуляторах. Дети постарше активно осваивали активные виды спорта на скалодроме и веревочном парке и наконец самые старшие, наряду со своими младшими товарищами, попытали удачу в консольном зале и киберцентре спортивно-развлекательного парка.

Затем воспитанники посетили интерактивный музей науки, где ребятам рассказали об электричестве и его особенностях, звуковых волнах, напряжении, оптических иллюзиях, после чего, воспитанникам предоставили возможность самостоятельно познакомиться с экспонатами и проверить полученные знания на практике.

«Подобные мероприятия крайне важны, нужно давать ребятам возможность реализовать себя, попробовать свои силы в новых, различных направлениях» - заключил председатель Совета Александр Андреев.