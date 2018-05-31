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Общество

Число школьников в России снизилось почти на 22%

03.06.2018 11:20|ПсковКомментариев: 3

За последние 17 лет численность школьников в России сократилась более чем на 21,7%. Как передает «Интерфакс», об этом говорится в ежегодном докладе правительства РФ о реализации государственной политики в сфере образования в 2017 году, опубликованном на сайте кабинета министров.

«Серьезным фактором, влияющим на развитие российского образования, остается демографическая ситуация. За последние 17 лет (с 2000 по 2017/2018 учебный год) численность школьников сократилась более чем на 21,7%. "Демографическая яма" с уровня общего образования перемещается на уровень профессионального (среднего профессионального и высшего) образования», - говорится в тексте доклада.

Отмечается, что «прогнозная численность студентов вузов в 2018/2019 учебном году может составить около 4,3 млн. человек, снизившись более чем на 40% по отношению к численности студентов вузов в 2009 году (7,4 млн. человек)».

Теги: #правительство #РФ #дети #школьники
Источник: Псковская Лента Новостей
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