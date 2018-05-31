Общество

На 12:00 почти 3,5 тысячи псковичей проголосовали за будущих кандидатов от «Единой России» на сентябрьских выборах

На 12:00 3 тысячи 478 жителей Псковской области приняли участие в предварительном голосовании «Единой России». Напомним, сегодня, 3 июня, они выбирают будущих кандидатов от партии на должности глав семи районов и мандат депутата областного Собрания по округу №12.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского регионального отделения партии, больше всего граждан на данный момент побывали на счетных участках в Псковском районе. За участников предварительного голосования по выборам главы района здесь проголосовали 2 тыс. 69 человек (6,54% от общего количества избирателей) и за участников ПГ по довыборам в областное Собрание депутатов – 1 тыс. 129 человек (4,51%).

Напомним, в список участников предварительного голосования для последующего выдвижения от Партии кандидата на пост главы Псковского района вошли семь человек: заместители главы администрации Псковского района Геннадий Ранцев и Святослав Колинко, начальник отдела потребительского рынка и услуг администрации города Пскова Андрей Сукманов, директор ООО МСК «Масштаб» Денис Василевский, директор Тямшанской гимназии Наталья Федорова, пенсионер Виктор Герасимов и главный энергетик ОАО «ПЗ АТС – Т» Артём Васильев.

За право участвовать от «Единой России» в довыборах депутата регионального парламента решили бороться пять человек: врач-терапевт Псковской межрайонной больницы Елена Лунгу, слесарь-сантехник Псковского линейного производственного управления магистральных газопроводов Сергей Лавриненко, главный энергетик ОАО «ПЗ АТС – Т» Артём Васильев, генеральный директор ООО «ПсковАгроИнвест» Ирина Толмачёва и заместитель директора по строительству ООО «Феникс-Групп» Григор Аветикян.

На предварительном голосовании по определению кандидата от «Единой России» в главы Струго-Красненского района явка составила 4,51% (проголосовал 431 человек). Стать кандидатом от «Единой России» на предстоящих выборах желают руководитель муниципалитета Александр Волков и директор ООО «Стромпесок» Анатолий Васильев.

В Великолукском районе счетные участки посетили 329 человек (1,9%). Там на выдвижение от Партии на должность руководителя муниципалитета претендуют трое: глава района Сергей Петров, его советник Владимир Иванов и временно неработающий Владимир Спиридонов.

В Красногородском районе проголосовал 121 избиратель (1,95%). Возможность стать кандидатом от «Единой России» на выборах главы района используют руководитель муниципалитета Валентина Понизовская и директор Центра социального обслуживания района Марина Осипова.

475 человек (2,1%) пришли на счетные участки в Невельском районе. Участники предварительного голосования по выборам руководителя этого муниципалитета - первый заместитель главы района Олег Майоров и директор МУП «Теплосети» Александр Бонев.

Стать победителем предварительного голосования «Единой России» по выборам главы Локнянского района рассчитывают действующий глава района Нина Степанова и глава городского поселения «Локня» Станислав Андреев. Пока здесь проголосовали 240 человек (3,02%).

Участвовать в выборах главы Опочецкого района в качестве кандидата от «Единой России» хотят руководитель муниципалитета Юрий Ильин и первый заместитель директора Центра образования района Наталья Козлова. На счетные участки ПГ до 12:00 пришли 288 избирателей (1,99%).

Отбор кандидатов от «Единой России» проходит по первой модели. Это значит, что принять участие в голосовании могут все, кто обладает активным избирательным правом. Сделать свой выбор жители Псковского, Струго-Красненского, Великолукского, Красногородского, Невельского, Локнянского и Опочецкого районов могут до 20:00. Для них открыты 34 счетных участка.

Также принять участие в предварительном голосовании по довыборам депутата ПОСД могут жители областного центра - домов по нечётной стороне Рижского проспекта от 81 до 95-го, а также №№73, 75, 77, 79, 79а; домов по чётной стороне улицы Рокоссовского от 2 по 26а и №№32, 34, 40, 40а, 40в; домов №№ 64, 66, 70, 72, 79, 81 по улице Коммунальной. Изъявить свою волю они могут в Родинском сельском доме культуры.

Добавим, на базе регионального исполкома работает «горячая линия» по предварительному голосованию «Единой России», которое проходит 3 июня. Позвонив по номеру телефона 8(8112) 72-74-09, граждане могут уточнить информацию по предварительному голосованию и сообщить о возможных нарушениях.