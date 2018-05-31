Общество

Еще одной маленькой великолучанке нужна помощь неравнодушных

В Великих Луках объявлен сбор средств на операцию 5-летней Алине Гуляевой. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в группе помощи, у девочки двусторонняя кондуктивная тугоухость 2- 3 степени, двусторонняя атрезия наружного слухового прохода.





С двухмесячного возраста Алина носит слуховые аппараты костной проводимости, но даже в них она не слышит пение птиц, шум дождя и шелест листьев, а разговорную речь воспринимает искажённо, в связи с чем сильно страдает собственная речь.



Несмотря на все сложности, Алина ходит в музыкальную школу, занимается с логопедом-дефектологом, психологом и дома с мамой. Если слух не восстановить, то ребенок будет вынужден учиться за 200 км от дома в школе-интернате для слабослышащих детей, но у нее есть шанс остаться в своем родном городе, овладеть правильным звукопроизношением, учиться в общеобразовательной школе, общаться со сверстниками и жить полной жизнью.

Как пояснила мама Алины Алена Гуляева, 14 апреля в Москве прошла научная конференция с участием врачей клиники «Глобал Хиаринг». Семье великолучанки удалось попасть на консультацию к врачу данной клиники Джозефу Роберсону, который успешно провел уже более 1200 таких операций. В ходе осмотра врач оценил уровень слуха юной великолучанки и сообщил, что есть шанс восстановить его полностью. Клиника выставила счет на проведение двух операций, общая сумма составляет 78 200 долларов США.



«Для нашей семьи это огромные деньги. Собрать самостоятельно такую сумму нам не под силу. Поэтому мы очень просим вас о помощи. Огромное спасибо», - обращается ко всем жителям Псковской области мама малышки.



РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ:

Карта Сбербанка 4276 5100 1357 6944

Смс на номер 900 текст ( перевод 4276510013576944 100), где 100 это сумма перевода, которая может быть любой.

Получатель Гуляева Елена Андреевна (мать)

Яндекс деньги 4100 1561 3143 364.