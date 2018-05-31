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Общество

«Единая Россия» рассмотрит жалобы на подкуп выборщиков 3 июня в Псковском районе

03.06.2018 15:02|ПсковКомментариев: 4

В организационный комитет по проведению предварительного голосования «Единой России» в Псковском районе поступили многочисленные жалобы на подкуп выборщиков. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии со ссылкой на секретаря Псковского районного отделения партии Андрея Неофитова.

«Мы должны все эти жалобы рассмотреть в установленном порядке. Если они будут подтверждены, мы примем меры вплоть до снятия участников предварительного голосования. В случае, если эти жалобы будут носить в течение Единого дня голосования многочисленный характер и на всех счетных участках, то у организационного комитета есть право, в соответствии с Положением, признать результаты предварительного голосования недействительными и передать это решение в политсовет», - прокомментировал Неофитов.

Напомним, в Псковском районе сегодня, 3 июня проходит предварительное голосование «Единой России» по довыборам в областное Собрание депутатов по округу №12. За право стать кандидатом от партии на предстоящих выборах решили бороться пять человек: врач-терапевт Псковской межрайонной больницы Елена Лунгу, слесарь-сантехник Псковского линейного производственного управления магистральных газопроводов Сергей Лавриненко, главный энергетик ОАО «ПЗ АТС – Т» Артем Васильев, генеральный директор ООО «ПсковАгроИнвест» Ирина Толмачева и заместитель директора по строительству ООО «Феникс-Групп» Григор Аветикян.

В список участников предварительного голосования для последующего выдвижения от Партии кандидата на пост главы Псковского района вошли семь человек: заместители главы администрации Псковского района Геннадий Ранцев и Святослав Колинко, начальник отдела потребительского рынка и услуг администрации города Пскова Андрей Сукманов, директор ООО МСК «Масштаб» Денис Василевский, директор Тямшанской гимназии Наталья Федорова, пенсионер Виктор Герасимов и главный энергетик ОАО «ПЗ АТС – Т» Артем Васильев.

Теги: #Единая Россия #Выборы 2018 #праймериз
Источник: Псковская Лента Новостей
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