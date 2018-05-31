Общество

Предварительное голосование «Единой России» завершилось в Псковской области

В 20:00 в Псковской области закрылись все счетные участки для предварительного голосования по определению кандидатов от «Единой России» на выборах глав семи районов и депутата регионального парламента по округу №12. Начался подсчет голосов. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

Напомним, предварительное голосование «Единой России» проводилось сегодня, 3 июня, в Псковском, Стругокрасненском, Великолукском, Красногородском, Невельском, Локнянском и Опочецком районах.

Отбор кандидатов от партии проходил по первой модели, то есть принять участие в голосовании смогли все, кто обладает активным избирательным правом. К 18:00 явка на предварительном голосовании по кандидатурам для последующего выдвижения от «Единой России» на сентябрьских выборах составила 8,28%, проголосовали 9 тысяч 98 граждан.