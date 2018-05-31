Общество

Доступность дошкольного образования в России составила 99,01%

Доклад для парламента о развитии образования в минувшем году подготовило правительство России. Документ о ходе реализации государственной политики в сфере образования опубликован на сайте кабмина, пишут «Известия».

Как следует из доклада, на развитие программы «Развитие образования» в 2017 году из федерального бюджета выделили более 12 млрд рублей. Из этой суммы на капитальные вложения направили 7 млрд.

В документе отмечается, что продолжается создание новых мест в общеобразовательных учреждениях, правительство решает ликвидацию сменности обучения и переводит школы из ветхих зданий.

С 1 января 2018 года доступность дошкольного образования в РФ для детей от трех до семи лет составила 99,01%, следует из доклада.

В августе стало известно, что руководители субъектов федерации несут персональную ответственность за состояние школ, их обеспеченность учебниками, интернетом и необходимым оборудованием.