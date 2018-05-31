Общество

Явка на предварительном голосовании «Единой России» в Псковском районе превысила 15,5%

Итоговая явка на предварительном голосовании «Единой России» по выборам главы Псковского района составила 15,56%, проголосовали 4 тысячи 922 человека, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

По данным на 20:00 в предварительном голосовании по определению кандидата от Партии на мандат депутата областного Собрания приняли участие 2 тысячи 768 избирателей (11,07%).

Напомним, в список участников предварительного голосования по выборам главы Псковского района вошли семь человек: заместители главы администрации Псковского района Геннадий Ранцев и Святослав Колинко, начальник отдела потребительского рынка и услуг администрации города Пскова Андрей Сукманов, директор ООО МСК «Масштаб» Денис Василевский, директор Тямшанской гимназии Наталья Федорова, пенсионер Виктор Герасимов и главный энергетик ОАО «ПЗ АТС – Т» Артем Васильев.

На выдвижение от партии в депутаты Псковского областного Собрания претендуют пять человек: врач-терапевт Псковской межрайонной больницы Елена Лунгу, слесарь-сантехник Псковского линейного производственного управления магистральных газопроводов Сергей Лавриненко, главный энергетик ОАО «ПЗ АТС – Т» Артем Васильев, генеральный директор ООО «ПсковАгроИнвест» Ирина Толмачёва и заместитель директора по строительству ООО «Феникс-Групп» Григор Аветикян.