Общество

Международный день пива отмечается 3 августа

3 августа отмечается Международный день пива, сообщает Calend.ru.

Пиво - это один из наиболее популярных алкогольных напитков в мире, он ведёт свою историю из глубины веков, имеет тысячи рецептов и миллионы поклонников во всех уголках планеты. Поэтому неудивительно, что в честь него повсеместно устраивается множество фестивалей, ярмарок и праздников различного уровня.

Так, «профессиональные» праздники производителей и любителей этого пенного хмельного напитка значатся в календаре многих стран. Например, в Исландии - это 1 марта, а в России главный отраслевой праздник отечественных производителей пива - День пивовара - отмечается во вторую субботу июня.

В последние годы все большую популярность набирает Международный день пива (англ. International Beer Day) - ежегодный неофициальный праздник всех любителей и производителей этого напитка, который отмечается в первую пятницу августа. Основателем праздника стал американец Джесс Авшаломов (Jesse Avshalomov), владелец бара, который хотел таким образом привлечь еще больше посетителей в свое заведение.

Впервые данный праздник прошёл в 2007 году в городе Санта-Круз (штат Калифорния, США) и несколько лет имел фиксированную дату - 5 августа, но по мере распространения географии праздника изменилась и его дата - с 2012 года он отмечается в первую пятницу августа. Именно к этому времени он из местечкового фестиваля превратился в событие международного масштаба - в 2012 году он отмечался уже в 207 городах 50 стран на 5 континентах.

Помимо США сегодня День пива отмечается во многих странах Европы, Южной и Северной Америки, странах Азии и Африки. А вот в нашей стране он еще не очень известен, хотя пиво на Руси всегда было популярно.